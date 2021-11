POCO X4 NFC sta arrivando, ma lo conosciamo già

Nuove voci di corridoio suggeriscono l'esistenza dei nuovi POCO X4 e X4 NFC, cioè i successori diretti della famiglia X3 che ha debuttato nel settembre 2020. Il debutto di POCO X3 NFC venne ben accolto in quanto modello veramente inedito, dopo che il suo predecessore X2 era una riedizione indiana di Redmi K30. Ma sembra proprio che questa dinamica di rebrandizzazione verrà ripresa con la nuova generazione della serie X. Secondo quanto emerso dai leak, la nuova serie POCO X4 sarebbe l'ennesima mossa con cui Xiaomi porterebbe fuori dai confini modelli già esistenti in Cina.

Siglati come 2201116PI e 2201116PG, POCO X4 sarebbe un modello destinato all'India, mentre POCO X4 NFC arriverebbe sui mercati Global, Italia compresa. Ma come suggerisce Xiaomiui, questo smartphone altri non sarà che un rebrand di Redmi Note 11 Pro. Una mossa che non ci coglie di sorpresa, dato che già POCO M4 Pro è un rebrand del modello base Redmi Note 11 presentato in Cina. Inoltre, ciò coinciderebbe con il rumor secondo il quale la serie Redmi Note 11 Global sarà diversa da quella cinese, visto che i modelli cinesi evidentemente arriveranno sotto il marchio POCO. Resta da capire che forma prenderà Redmi Note 11 Pro+ qua in Europa, se mai verrà importato.

POCO X4 NFC in arrivo: ecco quello che sappiamo

Design e display

Come sarà fatto esteticamente POCO X4 NFC non è così scontato: seppur sarà un rebrand di Redmi Note 11 Pro, è possibile che POCO ne modifichi l'apparenza. Ma a parte il design della scocca posteriore, non dovrebbero variare le dimensioni di 163,7 x 76,2 x 8,3 mm e un peso di 207 g. Questo per uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 395 PPI, protezione Gorilla Glass 5 (anche sul retro), refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz. Nonostante il pannello OLED, il sensore d'impronte dovrebbe essere posto di lato.

Hardware e fotocamera

L'impianto tecnico di POCO X4 NFC si dovrebbe basare sul MediaTek Dimensity 920 5G, SoC a 6 nm con una CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G68 MC4. Non conosciamo ancora i tagli di memoria, ma dovrebbero essere da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile. L'alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 5.160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Ci dovrebbe essere anche un impianto di dissipazione LiquidCool con camera di vapore.

Il reparto multimediale dovrebbe comprendere una tripla fotocamera da 108+8+2 MP con sensore primario Samsung HM2 f/1.9 con Dual ISO e Pixel Binning 9-in-1, grandangolare Sony IMX355 con FoV da 120° e sensore telemacro. Sul davanti, invece, lo schermo punch-hole conterrebbe una selfie camera da 16 MP. Il comparto audio comprenderebbe speaker stereo JBL con Dolby Atmos e ingresso mini-jack.

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora una data di presentazione per POCO X4 e X4 NFC, anche se la certificazione comparsa ne suggerirebbe un lancio ravvicinato. Non conosciamo nemmeno il prezzo, anche se ipotizziamo possa essere vicino ai 230/250€.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da