POCO X3 Pro, Redmi Buds 3 Pro e tanto altro in sconto per il Singles Day

Ora che il Singles Day 11.11 è arrivato le iniziative promozionali si moltiplicano a dismisura e sempre più store e brand sono pronti a dire la loro per festeggiare al meglio questo particolare evento: la festa dei single è ormai la festa dello shopping e ci va anche bene! Se siete in cerca di sconti in salsa Xiaomi di seguito trovate una selezione di prodotti della casa cinese – ma anche Redmi e POCO – in offerta con codice sconto per il Sigles Day!

Singles Day 11.11: ecco una selezione di prodotti Xiaomi in offerta con codice sconto

Per chi è intenzionato a sfruttare l'evento del Singles Day 11.11 per uno smartphone economico ma senza rinunciare alle prestazioni, ci sembra doveroso partire con POCO X3 Pro, un dispositivo che è stato capace di farsi apprezzare grazie al rapporto qualità/prezzo invidiabile. Il terminale di POCO viene proposto con uno sconto di circa 23€ grazie al coupon “23190DOUBLE“, da utilizzare prima di procedere con l'acquisto (valido sia per la versione da 6/128 GB che da 8/256 GB).

Se invece siete in cerca di un paio di cuffie economiche, con un occhio al risparmio, allora le Redmi Buds 3 Pro fanno di certo al caso vostro: le cuffie TWS con ANC scendono di prezzo con il codice “FAST5GO” (del valore di 5€). Le offerte continuano con il nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE, il mid-range leggero ed elegante: in questo caso il codice “30250DOUBLE” permette di ricevere 30€ di sconto su tutte le varianti (8/128 GB, 6/128 GB e 8/256 GB).

Per restare in tema di smartphone super appetibili vi segnaliamo anche un codice dedicato a Xiaomi 11T: anche in questo caso il prezzo scende di 30€ utilizzando il codice “30250DOUBLE” (valido sia per la variante da 8/128 GB che quella da 8/256 GB).

Gli amanti del fai da te troveranno pane per i loro denti con il cacciavite elettrico Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit: 24 punte con un solo prodotto, un look elegante ed una custodia in metallo. Insomma, un prodotto imperdibile in sconto per il Singles Day con il coupon “AEPROMO“. Concludiamo in bellezza con Xiaomi Electric Scooter 3, l'ultima versione del monopattino elettrico del brand cinese: per risparmiare 35€ non dovrete far altro che utilizza il codice sconto “FAST35GO“.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo sponsorizzato.

