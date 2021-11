POCO F3 ritorna in versione Moonlight Silver: la Limited Edition debutta per il Singles Day

Durante l'evento di lancio del nuovo M4 Pro 5G (a proposito, qui trovate la nostra recensione), la compagnia asiatica ha alzato il sipario anche su un'altra novità, POCO F3 Moonlight Silver Limited Edition. Si tratta di una nuova colorazione dedicata ad un modello divenuto ormai iconico grazie al suo rapporto qualità/prezzo invidiabile.

POCO F3 Moonlight Silver Limited Edition: tutto su caratteristiche e prezzo

Chi si aspettava il debutto a sorpresa di una versione Pro rimarrà deluso ma chi non ha mai messo le mani su POCO F3 potrebbe rimediare ora, approfittando del lancio della Moonlight Silver Limited Edition. Non vi sono stravolgimenti tecnici ed il dispositivo resta invariato sia nel look che nelle specifiche: l'unica differenza è la nuova colorazione della scocca, ora adornata di un argento luccicante, con il logo del brand in bella vista (richiamando la versione Deep Ocean Blue, come si nota anche dalle immagini).

Come sottolineato, la scheda tecnica non cambia: abbiamo un display AMOLED E4 da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz, lo Snapdragon 870, RAM LPDDR5, storage UFS 3.1, una batteria da 4.520 mAh con ricarica da 33W e il supporto Dual SIM 5G. La fotocamera principale è un modulo da 48 + 8 + 5 MP mentre frontalmente abbiamo una selfie camera da 20 MP. Per tutti i dettagli date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Il nuovo POCO F3 Moonlight Silver Limited Edition sarà in vendita nei giorni 11 e 12 novembre (in occasione del Singles Day 11.11) al prezzo di 329€ per la versione top da 8/256 GB, sia sul sito ufficiale che su Goboo. Per quanto riguarda invece la versione da 6/128 GB, questa debutterà durante il periodo promozionale del Black Friday a 299€. Se siete interessati al modello top a prezzo scontato, di seguito trovate il link all'acquisto (attivo dall'11 novembre): se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

