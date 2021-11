OUKITEL RT1 è qui: arriva il tablet rugged con una batteria super

Quando si parla di smartphone rugged tra i nomi dei principali brand non può che spuntare quello di OUKITEL, azienda ormai ampiamente specializzata in questa tipologia di dispositivi. Ed ora è arrivato il momento di alzare il tiro con OUKITEL RT1, il primo tablet rugged Android con connettività 4G della compagnia cinese: un must per tutti i professionistici in cerca di una soluzione ultra-resistente!

OUKITEL RT1: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet rugged

Ovviamente, trattandosi di un tablet rugged, OUKITEL RT1 è costruito con materiali solidi e duraturi ed è dotato di certificazione IP68/69K contro liquidi e polvere. Come al solito in questi casi, si tratta di un terminale particolarmente adatto per i professionisti di determinati campi e per amanti delle escursioni che non rinunciano mai al tech. Oltre alle caratteristiche rugged, il nuovo arrivato punta forte anche sull'autonomia grazie ad una super batteria da 10.000 mAh. Frontalmente è presente una selfie camera da 16 MP per le video chiamate; anche per il modulo principale troviamo nuovamente un sensore Samsung da 16 MP.

Il display è una soluzione da 10.1″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel) con rapporto in 16:10 mentre a muovere il tutto troviamo un processore MediaTek Helio P22, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile tramite microSD). Infine vi segnaliamo la presenza del supporto Dual SIM 4G, caratteristica sempre utile.

