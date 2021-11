OPPO Store Cyber Monday: un lunedì pieno di super offerte

Smaltito il Black Friday, è tempo ora di cercare le ultime offerte da non perdere grazie al lunedì più interessante dell'anno. Infatti, per il Cyber Monday 2021, OPPO Store ad una 24 ore di offerte tra vari prodotti come smartphone, audio e wearable a prezzi molto interessanti.

OPPO Store: ecco le migliori offerte su smartphone, audio e smartwatch per il Cyber Monday 2021

Quali sono quindi le migliori offerte pensate per il Cyber Monday dell'OPPO Store? Si parte ovviamente dagli smartphone, con la serie Find X3 tutta in sconto, con il modello Pro ora a soli 849.99€, mentre il modello Neo scende a 529.99€, così come il modello Lite scende a 299.99€. Ma il vantaggio non finisce qui: acquistando uno di questi tre smartphone, riceverete in omaggio una smartband OPPO Band Style.

Per gli amanti della serie Reno 6, trovate sia il modello standard che il modello Pro in offerta a 449.99€ e 749.99€ sempre con OPPO Band Style in omaggio. E per i tifosi del Milan, è in offerta un bundle speciale con cover personalizzata e la smartband con cinturino della propria squadra del cuore.

Ma non solo smartphone, come anticipato: sono in offerta anche gli auricolari OPPO Enco Free 2 e Enco X, entrambe con cancellazione del rumore attiva e audio Dynaudio, rispettivamente a 79.99€ e 99.99€. Per chi cerca un suono di qualità a prezzi ancora più competitivi, sono in sconto del 50% OPPO Enco Air e Enco Buds. Infine, per i wearable, trovate in offerta OPPO Watch 46 mm Wi-Fi a 199.99€ e le OPPO Band Sport e Style rispettivamente a 24.99€ e 34.99€.

Trovate tutte queste offerte, ma soprattutto le trovate solo per 24 ore, al link che trovate nel box in basso, dove potrete accedere a tutto il catalogo di OPPO Store. Ricordiamo che chi si registrerà al sito e alla Community, riceveranno un Coupon del valore di 15€, mentre chi si iscrive alla newsletter ha diritto ad uno sconto immediato del valore di 5€. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Se ne volete sapere di più sul Cyber Monday 2021 e le sue offerte, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato con tutto ciò che c'è da sapere.

Ultime offerte OPPO Cyber Monday – Amazon

Per chi invece preferisce le comodità di Amazon, OPPO sconta i suoi prodotti per il Cyber Monday anche su tale store e qui sotto trovate la selezione dei migliori prodotti in offerta, sempre tra le categorie sopraindicate. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

