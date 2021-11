OPPO Reno 7 arriva presto: da un teaser design e uscita

Manca sempre meno all'uscita della nuova serie OPPO Reno 7. La gamma top-mid range della Green Factory si avvicina sempre di più e stavolta lo fa con un teaser che ha tutta l'aria di essere quanto di più vicino alla realtà in fatto di design definitivo e data di presentazione.

OPPO Reno 7: ecco come potrebbe essere e quando dovrebbe arrivare

Sebbene avessimo già visto un design simile da una foto dal vivo, a questo punto probabilmente appartenente al modello Pro, OPPO Reno 7 trova maggiori conferme sullo stile adottato da un teaser mostrato da più insider su Weibo e alcune immagini sempre dal vivo.

Come possiamo vedere, le somiglianze con Realme GT Neo 2 sono evidenti nel bumper fotocamera, mentre è mantenuta la conformazione ad angolo retto e squadrata per il frame.

Il teaser però non ci rivela solo come dovrebbe essere OPPO Reno 7 ma fa molto di più: sopra è riportata infatti quella che sarebbe la data di uscita di tutta la serie, cioè il prossimo 25 novembre 2021. Insomma, detto in parole povere, la nuova gamma Reno è davvero dietro l'angolo e lo fa a ridosso del Black Friday, di cui vi lasciamo il nostro articolo dedicato.

Se ne volete invece sapere di più sulla serie Reno 7, vi lasciamo l'approfondimento completo su tutti i modelli della line up.

