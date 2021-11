OPPO Reno 7, 7 Pro e 7 SE senza segreti: data di presentazione, immagini e specifiche

Ormai manca poco all'uscita di OPPO Reno 7, 7 Pro e 7 SE: il trittico di smartphone non ha quasi più segreti tra immagini render, specifiche trapelate in rete e anche la conferma ufficiale della data di presentazione. Ecco la valanga di novità sui prossimi modelli della famiglia Reno!

OPPO Reno 7, 7 Pro e 7 SE: ufficiale la data di presentazione

Partiamo dal dettagli più importante: quando arriva la nuova serie? La data di presentazione di OPPO Reno 7, 7 Pro e 7 SE in Cina è fissata per il 25 novembre 2021; comunque mancano ancora dettagli in merito ad un eventuale rilascio internazionale. Inoltre l'azienda non ha confermato precisamente quali terminali arriveranno: le varie indiscrezioni parlano dell'assenza di un Reno 7 Pro+, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla casa cinese.

Tramite le prime immagini promozionali ed i trailer video, OPPO ha confermato il design della sua prossima famiglia di smartphone. Il look è in linea con le indiscrezioni dei giorni precedenti e ci mostra uno stile inedito per la serie Reno.

Immagini e specifiche

Oltre alla conferma della data d'uscita, arrivano anche altri dettagli, stavolta con immagini e specifiche sia di OPPO Reno 7 che del maggiore Reno 7 Pro e del fratello minore Reno 7 SE.





Per quanto riguarda OPPO Reno 7 standard, ci troviamo alle prese con una tripla fotocamera principale ed un ampio pannello con punch hole. Lo spessore della scocca è di 7.59 mm mentre il chipset a bordo è lo Snapdragon 778G, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 65W mentre il comparto fotografico di basa su un sensore da 64 MP.











Dotato di un corpo leggero e compatto – con uno spessore di 7.45 mm – OPPO Reno 7 Pro offre una Quad Camera ed un chipset Dimensity 1200-Max, coadiuvato da 8/12 GB di RAM e 12/256 GB di storage. La batteria dovrebbe essere ancora una volta un'unità da 4.500 mAh, sempre con super ricarica da 65W. Il resto delle specifiche vedono un display AMOLED Full HD+ in 20:9 e refresh rate a 90 Hz, una selfie camera Sony IMX709 da 32 MP ed un modulo principale Sony IMX766 da 50 MP (con grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP).

Concludiamo con OPPO Reno 7 SE, il piccolo della serie: a questo giro troviamo una tripla camera con un look leggermente diverso rispetto ai fratelli maggiori. Il mento è più spesso ma è comunque presente una selfie camera inserita in un punch hole ultrasottile. Lato memorie sembra che avremo sempre 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Per tutti i dettagli – tra conferme ed indiscrezioni – sulla serie Reno 7, qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla gamma.

