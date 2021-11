OPPO Reno 6 Lite sta arrivando in Europa ed è quasi senza segreti!

Mentre l'attenzione è già rivolta ai promettenti prossimi Reno 7, OPPO è pronta a completare la line up precedente in Europa. Infatti, iniziano a venire fuori i primi dettagli per OPPO Reno 6 Lite tra specifiche tecniche e prezzo da puro mid-range.

OPPO Reno 6 Lite: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

-Reno Glow Design

-48MP Main + 2MP Wide Angle + 2MP Macro

-Embellishment with AI 2.0

-Night Portrait

-AI Scene Enhancement

-FlexDrop

-Emergency SOS

Grazie ad un tweet del leaker Sudhanshu Ambhore, abbiamo la possibilità di vedere un teaser completo di come sarà la versione Lite della serie Reno 6. Non molto distante dagli smartphone Realme e soprattutto quelli della serie A, promette di avere una scocca Reno Glow, quindi con effetti cangianti. Guardando al display, avremo un pannello (diagonale non ben specificata) Full HD+ AMOLED con tanto di impronta sotto allo schermo. Non sappiamo se sarà dotato di un refresh rate alto o standard a 60 Hz.

Passando a quello che ci portano le specifiche hardware sottoscocca, secondo il teaser il chipset sarà Snapdragon, sebbene non sia specificato quale, ma considerando che non si parla di 5G è facile pensare possa essere uno tra il 662, il 720G oppure addirittura il nuovo 680, segnando quindi un debutto. Ciò che è sicuro sono i 6 GB RAM a cui si potranno aggiungere ben 5 GB di memoria virtuale e per lo storage vi sono 128 GB. La batteria sarà molto capiente, visto che si tratta di un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 33W.

Per la sezione fotocamera, abbiamo un trittico di sensori posteriori da 48 + 2 + 2 MP, con grandangolare e macro. La selfie camera non è ben specificata nel teaser, ma è racchiusa in un punch-hole laterale a sinistra.

OPPO Reno 6 Lite – Prezzo e data di uscita

Purtroppo il teaser di OPPO Spagna non ci ha dato indiscrezioni in merito alla data di uscita e quindi al suo approdo in Europa, ma nemmeno in merito al prezzo possiamo sapere qualcosa. Per quanto riguarda l'approdo sul mercato italiano, non è affatto escluso che possa arrivare, ma non possiamo ancora affermarlo con certezza.

