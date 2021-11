La famiglia OPPO K9 si allarga: in arrivo un nuovo mid-range

Una delle linee di smartphone OPPO più proficue del 2021 è stata sicuramente quella relativa ai modelli K9. E dopo il modello base, la versione Pro, la versione K9s e le smart TV, pare sia in arrivo un ulteriore smartphone della serie di cui apprendiamo le prime specifiche tecniche.

OPPO K9 PCGM10: cosa si cela dietro al nuovo modello della serie?

Design e specifiche tecniche

Del nuovo smartphone di casa OPPO conosciamo già le relative fattezze, mostrate dal TENAA con il numero PCGM10, che si distaccano leggermente da quelle dei modelli precedenti nel bumper fotocamera, ora molto più vicino alla serie A del brand, ma si avvicinano grazie alla tacca con la sigla 09-K che li contraddistingue. Sembra inoltre sia spesso 8.8 mm, con un peso di 191 grammi, che può dare un indizio sul fatto che possa essere 5G (di solito i mid-range 5G tendono ad essere più pesanti causa modulo. Non è una certezza e non va presa come tale, ma un'ipotesi concreta). Per il display, apprendiamo che si tratta di un pannello Full HD+ LCD LTPS da 6.5″, quindi con un'ottima resa.

Guardando all'hardware di questo OPPO K9, non abbiamo ancora dettagli definiti per il chipset utilizzato, ma ce ne aspettiamo uno medio gamma (magari il nuovo Snapdragon 695). Per il comparto memoria, il TENAA mostra tagli da 4/6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Lato batteria si avvale di un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 33W. Presente un sensore d'impronte laterale e Android 11 per quanto riguarda il software (niente ColorOS 12?).

Il comparto fotocamera si districa su tre sensori posteriori, con il principale scelto da 64 MP, mentre gli altri due ausiliari sono da 2 MP entrambi, che presumibilmente fungeranno da macro e profondità. La selfie camera scelta è invece da 16 MP, racchiusa in un punch-hole laterale.

OPPO K9 PCGM10 – Prezzo e data di uscita

Così come per il nome definitivo, non abbiamo notizie per la data di uscita del nuovo modello della serie K9. Presumibilmente, potrebbe essere presentato tra fine novembre e inizio dicembre 2021, magari anche in concomitanza con OPPO Reno 7, ma sono solo ipotesi. Per quanto riguarda il prezzo, questa gamma è peculiare per il fatto di avere un grande rapporto qualità/prezzo, indi per cui, non ci aspettiamo costi più di 200€.

