OPPO A95 sta per tornare, ma stavolta in versione 4G

Ad aprile la casa cinese ha presentato OPPO A95 5G (qui trovate tutti i dettagli), mid-range dotato di una scheda tecnica solita, ed ora sembra che il dispositivo sia in dirittura d'arrivo anche in versione 4G. Ecco i primi dettagli direttamente da OPPO, il tutto condito con alcune indiscrezioni.

OPPO A95 4G: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Per quanto riguarda la parte frontale, OPPO A95 4G sembra attingere a piene mani dal fratello; troveremo ancora una volta un display con punch hole e i vari leak propendono per una soluzione simile a quella della versione 5G (ossia un display AMOLED da 6.43″ Full HD+) ma a questo giro con un refresh rate maggiorato, a 90 Hz. Sul retro troviamo nuovamente un modulo fotografico squadrato ma con uno stile leggermente differente. Non è visibile il lettore d'impronte digitali, segno che potremmo trovare una soluzione integrata nel display (confermandone anche la natura OLED).

In merito alle specifiche tecniche di OPPO A95 4G, il sito ufficiale ha svelato alcuni dettagli. Lo smartphone è dotato di una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W mentre lato memorie avremo 8 GB di RAM (espandibile di altri 5 GB tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage. Infine sappiamo che il terminale arriverà nelle colorazioni Glowing Starry Black e Rainbow Silver.

Passando invece alle indiscrezioni si vocifera di un SoC Snapdragon 662 e di una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP.

Al momento l'azienda non ha ancora confermato la data d'uscita di OPPO A95 4G; tuttavia il dispositivo è comparso a sorpresa sul sito ufficiale malese e sembra che non manchi molto all'evento di lancio. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

