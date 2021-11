OPPO A95 sta per tornare: ecco i render ufficiali

Ad aprile la casa cinese ha presentato OPPO A95 in versione 5G (qui trovate tutti i dettagli), mid-range dotato di una scheda tecnica solita, ed ora il dispositivo è in dirittura d'arrivo anche in versione 4G. In realtà, non dovrebbe trattarsi di uno smartphone veramente inedito, bensì di una delle varie opere di rebrandizzazione. Ecco i primi dettagli sulle novità di questo modello, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

OPPO A95 4G: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Design e display

Per quanto riguarda la parte frontale, OPPO A95 4G sembra attingere a piene mani dal fratello, perciò troveremo ancora una volta un display con punch-hole. Una soluzione apparentemente simile a quella della versione 5G, ossia un display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con 409 PPI di densità, ma a questo giro forse con un refresh rate maggiorato a 90 Hz.

Sul retro troviamo nuovamente un modulo fotografico squadrato ma con uno stile leggermente differente. Dato che ci troviamo dinnanzi ad un pannello AMOLED e non lo vediamo lateralmente, sembra scontata la presenza di un sensore ID nel display. In merito alle colorazioni, sarà disponibile nelle due tinte Starry Black e Rainbow Silver. A tutti gli effetti, parliamo di un telefono che pare presentarsi come il rebrand di OPPO F19.

Hardware e fotocamera

In merito alle specifiche tecniche, OPPO A95 4G dovrebbe essere dotato di uno Snapdragon 662, SoC Qualcomm a 11 nm. Se così fosse, avremmo una CPU octa-core Kryo 260 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 610. Lato memorie, si parla di 8 GB di RAM (espandibile di altri 5 GB tramite Virtual RAM) e 128 GB di storage espandibile via microSD. Infine, lo smartphone sarà dotato di una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W, mentre il software dovrebbe avere Android 11 con ColorOS 11.1.

Sotto il profilo fotografico, OPPO A95 4G dovrebbe dotarsi di una tripla fotocamera posteriore da 48+2+2 MP, con sensore macro e per l'acquisizione di profondità. La selfie camera, invece, dovrebbe essere un sensore da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Al momento, l'azienda non ha ancora confermato la data d'uscita di OPPO A95 4G; tuttavia, il dispositivo è comparso a sorpresa sul sito ufficiale malese e sembra che non manchi molto all'evento di lancio. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

