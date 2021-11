OnePlus: fino a 200€ di sconto per il Black Friday di Amazon

La carrellata di brand pronti a far baldoria in occasione del Black Friday 2021 non poteva non includere OnePlus: la compagnia asiatica annuncia sconti fino a 200€ su Amazon (e sullo store ufficiale), con una pioggia di smartphone a prezzo ridotto dal 19 al 29 novembre 2021.

OnePlus Black Friday 2021: tutti le offerte su smartphone, smartwatch e accessori

Come anticipato poco sopra, le promozioni di OnePlus per il Black Friday dureranno più di una settimana: avrete tempo fino al 29 novembre per mettere le mani su uno degli smartphone top o mid-range del brand, ma ovviamente meglio procedere in maniera fulminea per non perdere l'occasione! Oltre all'ultimo super flagship OP 9 Pro, ci sono sconti anche per il modello base, per l'ex top OP 8T, per l'intramontabile Nord e ovviamente per il successore Nord 2 5G: l'occasione perfetta per tutti i membri della community e i fan di OnePlus per aggiudicarsi i loro smartphone preferiti, prima delle festività natalizie (anche in vista dei regali)!

Le offerte di OnePlus dedicate al Black Friday 2021 partiranno il 19 novembre tramite il sito ufficiale ed Amazon. Di seguito trovate il link alla pagina dell'evento presente nel portale: se volete acquistare dallo store, allora date un'occhiata per tutte le promo, valide – ricordiamo – fino al 29 novembre. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Qui trovate il nostro approfondimento dedicato alle promo del Black Friday.

Prima di lasciarvi, segnaliamo anche il prodotti che saranno scontati su Amazon: ovviamente – come già ampiamente sottolineato – le offerte partiranno dal 19 novembre 2021 e prevedono -200€ per OP 9 Pro e 8T, – 150€ per OP 9, -130€ per il modello Nord e -50€ per Nord 2. Infine troviamo -60€ per il “piccolo” Nord CE 5G.

