OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.2.10.10: tutte le novità

A distanza di circa due mesi dall'ultimo update, finalmente OnePlus 9 e 9 Pro ricevono un nuovo aggiornamento: la OxygenOS 11.2.10.10 è disponibile al download e di seguito trovate sia i link dedicati che tutti i dettagli sulle novità introdotte.

OnePlus 9 e 9 Pro: tutte le novità della OxygenOS 11.2.10.10 | Download

A proposito del changelog, a questo giro OnePlus 9 e 9 Pro guadagnano solo un aggiornamento minore, senza stravolgimenti. L'unica novità vera e propria è rappresentata dalle patch di sicurezza del mese di novembre 2021; abbiamo poi una maggiore ottimizzazione delle app di terze parti, miglioramenti nella stabilità del sistema e la risoluzione di alcuni bug non specificati (insomma, si tratta di migliorie di rito).

Sistema Ottimizzata l'esperienza con le app di terze parti Patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2021 Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti



L'update alla OxygenOS 11.2.10.10 è in fase di roll-out tramite OTA ed arriverà a bordo dei modelli interessati nel corso delle prossime ore. In alternativa è possibile effettuare il download dell'aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro e procedere con l'installazione manuale: se siete interessati a scaricare i nuovi firmware li trovate all'interno del nostro articolo dedicato.

