nubia non demorde: tre nuovi top di gamma all’orizzonte

Sono passati gli anni in cui nubia cercava di porsi come player di spicco anche in occidente. Da circa 4 anni è scomparsa dai radar europei dopo la parentesi in Italia e da allora si è limitata a operare in Cina. L'unica eccezione è Red Magic, costola nata a opera di nubia per dedicarsi al settore degli smartphone da gaming (anche in Europa), come avvenuto con ASUS con ROG Phone e Xiaomi con Black Shark. Se si guarda al 2021, la compagnia si è dedicata esclusivamente alla fascia alta, lanciando nubia Z30 Pro e la serie Red Magic 6, 6S e 6R.

nubia si prepara a montare lo Snapdragon 8 Gen 1 sui suoi prossimi smartphone

È innegabile che nubia sia ben lungi dai fasti degli anni passati e sul suo futuro potrebbero comparire dubbi, vista la fine che hanno fatto molti brand di smartphone cinesi. La sua fortuna è essere stata fondata dal colosso ZTE e quindi non essere una realtà che non deve contare unicamente sulle sue forze. E infatti nubia sta preparando la sua prossima generazione telefonica, nella quale troveremo diversi top di gamma. Uno su tutti nubia Z40 “NX701J”, prosecutio della serie Z nata diversi anni fa e smartphone che dovrebbe far parte della prossima ondata di modelli basati sullo Snapdragon 8 Gen 1.

Ma a fargli compagnia ci sarebbero anche i due Red Magic 7 e 7 Pro (“NX679J” e “NX709J”), anch'essi facenti parte dei prossimi top di gamma con soluzione high-end Qualcomm. Fra l'altro, il nome in codice “NX679J” corrisponde a quello comparso in una recente certificazione, pertanto sembra che il lancio possa non essere così lontano.

