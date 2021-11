Le Nothing Ear 1 stanno per tornare con una nuova colorazione

Sono passati mesi dal debutto delle Nothing Ear 1, le prime cuffie TWS del brand neonato di Carl Pei (storica figura di OnePlus). Si tratta di auricolari dal look decisamente accattivante, dotate di tecnologia ANC ed un prezzo accessibile. Un primo passo importante che dovrebbe portare anche ad altre novità (si parla addirittura di uno smartphone!). Nel frattempo sembra che le cuffie Ear 1 stiano per tornare sul mercato, questa volta con una colorazione nuova di zecca!

Nothing Ear 1: un design iconico ma in arrivo anche una nuova colorazione

Al momento gli auricolari di Nothing sono disponibili all'acquisto nella sola colorazione White: le cuffie sono caratterizzate da una scocca trasparente (che ne mostra la parte interna) ed una parte superiore bianca, con i gommini in-ear nella medesima colorazione. Stando a quanto riportato da un noto leaker indiano, le Nothing Ear 1 sarebbero in dirittura d'arrivo anche in versione Black: non ci sono immagini né dettagli precisi ma potremmo ipotizzare ancora una volta la presenza di un corpo trasparente, mentre solo la parte superiore sarà tinta di nero (gommini compresi).

Per il resto delle caratteristiche non dovremmo avere novità. Quindi, ritroveremo dei driver dinamici da 11.6 mm, la resistenza ai liquidi di tipo IPX4, l'ANC fino a 40 dB, una batteria da 570 mAh per la custodia (e da 31 mAh per gli auricolari) e la ricarica wireless. Per il momento non sappiamo quando arriverà la nuova colorazione Black ma è probabile che il prezzo rimanga invariato (99€).

Se siete interessati a provare le cuffie della compagnia di Carl Pei, vi ricordiamo che le Nothing Ear 1 sono attualmente disponibili su Amazon con spedizione Prime. Di seguito trovate il link: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

