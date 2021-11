Motorola Moto G200 5G ufficiale in Italia e si porta dietro tutta la nuova famiglia Moto G 2021!

Hello Moto è, quanto meno nel campo della telefonia, uno degli slogan più iconici possibile. Per questo, ancora oggi, quando sentiamo di una nuova famiglia di smartphone Motorola, specie Moto G, drizziamo sempre le antenne. Come nel caso dell'arrivo in Italia nuovo flagship Motorola Moto G200 5G, che stavolta è seguito anche da G71 5G, G51 5G, G41 e G31 che completano la famiglia di dispositivi per il 2021.

Motorola Moto G200 5G, G71 5G, G51 5G, G41 e G31: tutto ciò che c'è da sapere

Motorola Moto G200 5G

E non si poteva che iniziare dal nuovo top gamma della compagnia, che si avvale del chipset più potente della famiglia Qualcomm, cioè lo Snapdragon 888+, a cui troviamo abbinato un display Full HD+ da 6.8″ con tecnologia Max Vision ed un refresh rate a 144 Hz, oltre ai supporti HDR10, DCI-P3 ed il supporto audio al Dolby Atmos.

Quanto al comparto memorie, su Moto G200 abbiamo 8 GB RAM e 128/256 GB di storage, mentre per la fotocamera (altro comparto clou dello smartphone) troviamo un sensore da 108 MP, abbinato ad altri due sensori, uno grandangolare ed un macro. Moto G200 può girare video in 8K e slow-motion a 960 fps. La batteria è un capiente modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 33W.

Nel software troviamo anche l'utilissima opzione Ready For, che vi permette di collegare il dispositivo ad una TV o ad un monitor.

Moto G200 5G sarà disponibile solo su Amazon nelle prossime settimane al prezzo di 599.90€ per la configurazione 8/128 GB.

Moto G71 5G

Da un top ad uno smartphone che gioca a fare il flagship, cioè Moto G71 5G, il primo sul mercato con Snapdragon 695, che non rinuncia ad un display OLED da 6.4″ Full HD+ con una gamma colore ampliata del 25% in più. Inoltre, non manca una ricarica rapida a 30W, con tecnologia TurboPower 30 ed un sensore della fotocamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel.

Moto G71 sarà disponibile solo su Amazon prossimamente, nella configurazione 6/128 GB, ad un prezzo di 339.90€.

Moto G51 5G

Un altro debutto lo troviamo anche nel nuovo Moto G51 5G, visto che è il primo a montare il chipset Snapdragon 480 Plus, oltre ad avere un ampio display da 6.8″ Full HD+ ed un refresh rate a 120 Hz. Anche qui, come il G71, troviamo un sensore principale da 50 MP che completa un comparto fotocamera triplo. Da non sottovalutare la certificazione IP52.

Moto G51 5G sarà disponibile nelle prossime settimane, in configurazione 4/128 GB, ad un prezzo di 279.90€.

Moto G41

Entrando nella fascia media 4G, il Moto G41 è uno dei modelli più competitivi grazie ad una fotocamera principale da 48 MP Quad Pixel, un display OLED Full HD+ da 6.4″ e la tecnologia di ricarica TurboPower 30, così come accade su G71.

Moto G41 sarà disponibile a breve, in versione 4/128 GB, al prezzo di 269.90€.

Motorola Moto G31

Chiude la carrellata della famiglia Moto G 2021 il nuovo G31, a cui non manca un display OLED da 6.4″ Full HD+, ma anche una fotocamera da 50 MP ed una super batteria da 5.000 mAh. Chicca da non sottovalutare è la presenza del Dolby Atmos.

Moto G31 sarà disponibile nelle prossime settimane, sempre in configurazione 4/128 GB, ad un prezzo di 239.90€.

Innovazioni Software

Invece di duplicare le grandi cose che Google fa con Android, Motorola ha scelto di potenziarle con una suite completa di strumenti chiamata My UX. Con essa, gli utenti possono portare musica, video, giochi e temi del dispositivo impostazioni personalizzate. E poiché My UX non interferisce con l’esperienza pura di Android, possono godere di tutta la potenza della versione 11 senza skin software ingombranti o applicazioni duplicate.

Motorola sa che la sicurezza è incredibilmente importante per gli utenti, quindi è una priorità per l’azienda. Con moto g power si può contare su ThinkShield for Mobile che le è di recente valso il premio “Mobile Security Solution Provider of the Year” da Mobile Breakthrough. ThinkShield for Mobile offre una maggiore protezione a ogni livello, dalla fabbrica al telefono, una catena di fiducia sicura e ulteriori certificazioni di sicurezza. Oltre a queste feature fondamentali, Motorola offre ulteriori livelli di sicurezza ai clienti aziendali.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da