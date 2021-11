I migliori spazzolini elettrici e accessori di Oclean per il Black Friday

Ormai da tempi ben più che consolidati una cosa è certa: l'igiene orale di ogni persona è fondamentale ed in più una buona e curata igiene consente anche di scongiurare il pericolo di malattie ben più gravi.

Come in tutti gli ambiti, anche in questo settore la tecnologia è entrata a gamba tesa fornendo dei prodotti che con il tradizionale spazzolino manuale hanno ben poco a che fare; ma si sa, è così ed il progresso tecnologico fa parte della quotidianità.

Tra i produttori maggiormente in voga in questo settore c'è Oclean, il brand di Xiaomi più volte citato sui nostri canali, e protagonista della nostra guida all'acquisto di oggi,

I migliori accessori per l'igiene orale di Oclean per il Black Friday

A partire da oggi, 25 Novembre fino al 30 Novembre Oclean ha lanciato delle strepitose offerte in occasione del Black Friday che abbiamo riassunto per intero in questo articolo.

Pezzi Limitati a prezzo BOMBA ogni giorno!

L'offerta per il Black Friday di Oclean è piuttosto variegata, ad essere sinceri. La parte più interessante (ma allo stesso tempo quella con le scorte più limitate) è proprio questa: ogni giorno dal 25 a 30 di Novembre Oclean venderà 15 spazzolini elettrici (5 per ogni modello tra l'F1, lo Z1 e l'X) a prezzo decisamente scontato.

Oclean F1 a soli 8,86€ anzichè 45,95€

anzichè 45,95€ Oclean Z1 a soli 17,72€ anzichè 54,95€

anzichè 54,95€ Oclean X a soli 26,59€ anzichè 81,95€

L'offerta sarà valida dal 25 Novembre alle ore 7 di mattina fino ad esaurimento scorte giornaliere.

I migliori spazzolini Oclean

L'offerta di Oclean in merito agli spazzolini elettrici è decisamente variegata: si parte dai modelli semplici e tradizionali fino ad arrivare a quelli smart, dotati di connettività Bluetooth e possibilità di interfacciarsi con lo smartphone.

Oclean One

Oclean One è uno tra i prodotti più venduti sullo store di Oclean; è uno spazzolino elettrico dotato di motore con frequenza massima fino a 42.000RPM, setole morbide prodotte da DuPont e 3 modalità di pulizia con 4 diversi livelli di intensità. La batteria di cui è dotato assicura 60 giorni di autonomia con una singola ricarica ed in più possiede uno speaker in grado di inviare dei reminder vocali che, appunto, ci ricordano di lavarci i denti.

L'offerta per il Black Friday consiste in:

30€ di prodotti in REGALO (un supporto per il fissaggio, 6 testine di ricambio e 1 filo interdentale, una borsa da viaggio)

Prezzo finale SCONTATO pari a 44,32€ anzichè 70,91€

Oclean Z1

Oclean Z1 è un modello più economico del precedente, ma ciò nonostante rientra nella categoria smart. Lo spazzolino, inoltre, possiede un motore con velocità di rotazione massima fino a 40000RPM ed una batteria che assicura fino a 30 giorni di autonomia; anche lui come il Oclean One possiede una base di ricarica magnetica e non si collega direttamente via cavo all'alimentatore.

Si può collegare allo smartphone tramite app proprietaria dalla quale si possono monitorare i lavaggi, scegliere dei programmi predefiniti di lavaggio e molto altro.

L'offerta per il Black Friday consiste in:

30€ di prodotti in REGALO (un supporto per il fissaggio, la base di ricarica, 6 testine di ricambio e 1 filo interdentale)

Prezzo finale SCONTATO pari a 31,91€ anzichè 46,09€

Oclean X Pro

Oclean X è il più figo, almeno per quanto mi riguarda: a livello tecnico possiede un motore sempre da 40000RPM massimi, setole prodotte dall'azienda DuPont ed un app su smartphone sulla quale controllare tutti i dati della vostra spazzolata. La chicca consiste nel display TFT Touchscreen da 0,96″ presente sul corpo frontale sul quale potrete visualizzare la durata del lavaggio, il punteggio che lo spazzolino assegna al vostro modo di lavare i denti, ed un indicatore che vi segnala su quale zona della bocca concentrare maggiormente il lavaggio.

L'offerta per il Black Friday consiste in:

30€ di prodotti in REGALO (due supporti per il fissaggio che coincide anche con la base di ricarica, 2 testine di ricambio e 1 filo interdentale)

Prezzo finale SCONTATO pari a 53,18€ anzichè 79,78€

Idropulsore Dentale e spazzolino: il Kit

Un altro accessorio che sul lavandino dei maniaci dell'igiene orale non può mancare è l'idropulsore dentale (o anche conosciuto come irrigatore dentale). Oclean produce e vende il suo W1 dotato di quattro accessori per la pulizia di diverse aree della bocca, oltre che di una tanica da 30ml riempibile con acqua (e collutorio).

La batteria di cui il W1 è dotato consente di avere un'autonomia di circa 30 giorni ed effettivamente più di 3-4 ore di lavaggio. Le due promozioni lanciate in occasione del Black Friday sono:

Oclean W1 ad un prezzo scontato di 62,05€ anzichè 88,64€ con in regalo 20€ di accessori tra cui il filo interdentale e due beccucci di ricambio

ad un prezzo scontato di anzichè 88,64€ con in regalo 20€ di accessori tra cui il filo interdentale e due beccucci di ricambio Oclean W1 accoppiato con Oclean X Pro ad un prezzo scontato di 115,23€ anzichè 168,42€ e ben 60€ di accessori in omaggio tra cui un sacchetto da viaggio, stand di fissaggio e ricarica, filo interdentale, 2 testine di ricambio per lo spazzolino e 2 beccucci di ricambio per l'idropulsore.

I regali e le offerte speciali per il Black Friday

Tra le altre iniziative rese disponibili da Oclean in occasione del Black Friday dal 25 al 30 Novembre ci sarà:

1 Filo interdentale dal valore di 4,39€ in regalo per tutti gli ordini effettuati sul sito

Per i primi 100 ordini del giorno, ogni giorno, tutti coloro che acquisteranno uno spazzolino elettrico avranno in regalo due testine di ricambio

Gli sconti sugli accessori

Sono molti coloro che già posseggono un dispositivo di Oclean per la propria igiene orale, e proprio a questi Oclean ha pensato rendendo disponibili gli sconti sugli accessori e ricambi; per tutti gli ordini superiori a 34,50€ si ha diritto ad un 20% di sconto che passa al 30% in caso di spese superiori ai 52€.

Regali Extra per ogni acquisto

In più per incentivare gli acquisti durante questo periodo dell'anno, Oclean ha inserito anche dei regali EXTRA per chi effettuerà ordini un po' più corposi (magari per chi fa acquisti anche per amici, familiari, parenti).

1 Borsa a tracolla (del valore di circa 15€ sul sito di Oclean) per ordini superiori a 87,76€

(del valore di circa 15€ sul sito di Oclean) per ordini superiori a 87,76€ 1 spazzolino elettrico Oclean S1 per ordini superiori a 149,82€

per ordini superiori a 149,82€ 1 spazzolino elettrico Oclean One per ordini superiori a 220,75€

per ordini superiori a 220,75€ 1 Idropulsore Oclean W1 per ordini superiori a 353,71€

