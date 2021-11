Meizu: il nuovo smartphone mBlu è dietro l’angolo?

Meizu sembra voler puntare molto forte sul marchio Blue Charm (mBlu) ed insieme ai vari accessori già presentati per audio e fitness, si guarda già alla realizzazione di uno smartphone. Infatti, si inizia a parlare di un presunto mBlu 10, che potrebbe non essere lontano.

mBlu 10: cosa sappiamo del nuovo smartphone della rinata Meizu Blue Charm

Design e specifiche tecniche

A far trapelare l'esistenza di uno smartphone del rinnovato brand affiliato a Meizu è il leaker WHYLAB, che da un'inserzione di un eCommerce ha condiviso la foto di quello che dovrebbe essere il dispositivo. Il nome designato dovrebbe essere mBlu 10 ed il design posteriore ricorda vagamente quello dei cugini della serie Meizu 18, con bumper fotocamera in alto a sinistra con tre fori ma i sensori dovrebbero essere due.

Per quanto riguarda il display, che forse ci dà una visione del target a cui è destinato, abbiamo un pannello con drop notch, ma purtroppo, così come per le altre specifiche tecniche, non abbiamo dettagli precisi. In ogni caso, appena sapremo di più, ve lo riporteremo in questo articolo.

Possibile prezzo e data di uscita

Al momento, sebbene esista un banner pubblicitario, non è ancora dato di sapere quando arriverà mBlu 10 e quando Meizu pensa di presentarlo. Non è escluso però che l'11 novembre 2021, teatro del Singles Day, possa essere anche il palcoscenico per questo nuovo mid-range, che riaccenderebbe quella luce che i precedenti smartphone del brand sembravano avere.

Quanto al prezzo, considerando gli elementi descritti nelle specifiche tecniche, potrebbe essere un terminale che si potrebbe piazzare nella fascia tra i 150 e i 200€, competendo magari con Redmi Note 11 e smartphone simili.

