MediaTek Pentonic 2000: ufficiale il chipset per TV più potente sul mercato

Nei giorni scorsi MediaTek ha svelato il suo SoC di punta per il 2022, il Dimensity 9000, ma ha a pensato anche ai chipset dedicati agli smart TV. Infatti, è arrivato sul mercato il nuovo MediaTek Pentonic 2000, attualmente il semiconduttore più potente del settore.

MediaTek Pentonic 2000: tutto sul nuovo super chipset per smart TV

Come si compone il nuovo chipset? Anzitutto, è il primo della categoria ad essere realizzato con processo a 7 nm, quindi è evidente che si vanno a migliorare i consumi energetici. Passando ai dettagli delle specifiche tecniche, il Pentonic 2000 supporta fino alla risoluzione 8K con refresh rate a 120 Hz con MEMC.

Oltre a ciò, rispetto al predecessore S900 si avvale di una CPU e soprattutto una GPU molto più potente, con un motore AI multi-Core e soprattutto memorie UFS 3.1, le più veloci sul mercato.

Presente inoltre il supporto alla tecnologia AV1 di ultima generazione, al Wi-Fi 6E, al 5G, un supporto completo a tutti gli assistenti vocali ed agli ingressi HDMI 2.1 ed una migliorata connessione USB. Per quanto riguarda le prestazioni, è presente la decodifica H.266, ma anche un sistema di visione seamless, cioè senza soluzione di continuità.

Non sappiamo ancora di preciso in quale smart TV debutterà il nuovo MediaTek Pentonic 2000, ma è chiaro che andrà a piazzarsi molto probabilmente su soluzioni dotate di Android TV, in quanto Samsung e LG producono da sole i loro chipset. Di conseguenza, è facile vederlo sui Sony o perché no, gli Xiaomi, senza dimenticare Philips di altissima fascia e di conseguenza su tutti i modelli OLED di questi brand.

