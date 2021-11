MediaTek: svelate le specifiche del Dimensity 7000 a 5 nm

La presentazione del nuovo Dimensity 9000 ha dimostrato l'intenzione di MediaTek di duellare con Qualcomm anche nella fascia alta. Finora il chipmaker taiwanese si è limitata a proporre chipset per la fascia media, ma così non sarà nel 2022. Per quanto ci siano dubbi sul fatto che MediaTek sia effettivamente la prima a portare i 4 nm su uno smartphone, sappiamo anche che l'azienda sta preparando il suo primo SoC a 5 nm. Non è ancora stato presentato, ma si dovrebbe chiamare Dimensity 7000 e il suo lancio potrebbe avvenire il 19 dicembre, giorno in cui MediaTek terrà un nuovo summit in Cina. Oltre a svelare nuovi dettagli sul Dimensity 9000, MediaTek potrebbe sfruttare il palcoscenico per annunciare nuovi chipset, fra cui la serie 7000.

Passando ai rumors odierni, MediaTek Dimensity 7000 sarebbe stampato mediante il processo produttivo a 5 nm di TSMC. E già questa è una notizia di rilievo: al contrario di MediaTek, Qualcomm ha già utilizzato i 5 nm su alcuni suoi chip del 2021, ma con processo produttivo di Samsung. Questo perché TSMC ha dato l'esclusività ad Apple di utilizzare la sua filiera produttiva a 5 nm per la serie iPhone 12 e 13. Evidentemente TSMC è pronta a espanderla anche ad altri produttori, come nel caso della “compaesana” MediaTek.

All'interno del nuovo System-on-a-chip dovrebbe essere utilizzata una CPU octa-core così formata: 4 x 2,75 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz A55. Al processore sarebbe affiancata una GPU Mali-G510 MC6. Specifiche che lo porrebbero nella fascia medio/alta del settore: si vocifera possa essere un rivale dello Snapdragon 870 come piazzamento di mercato, ma le specifiche sembrano più in linea con la serie Snapdragon 7xx.

Si vocifera anche che MediaTek Dimensity 7000 sarà in grado di offrire agli smartphone supporto alla ricarica rapida fino a 75W. A questo punto non resta che attendere la presentazione per capirne di più, ma è già partito il toto-nome su quale sarà il primo smartphone a montarlo. E sembra che potrebbe essere proprio Xiaomi, o meglio, Redmi a farlo, magari con la serie Redmi K50 in dirittura d'arrivo.

