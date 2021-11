MediaTek Dimensity 2000 a 4 nm: primi teaser ufficiali

Nel corso di tutto il 2021, il chipmaker asiatico MediaTek ha lanciato tutta una serie di soluzioni 5G sotto l'egida Dimensity, viste a bordo di dispositivi Honor, Redmi, OPPO ed altri. L'ultima aggiunta è stato il Dimensity 810, prodotto che mira a portare nuova linfa vitale alla fascia mid-range, ad un prezzo accessibile. Manca però la ciliegina sulla torta nella fascia alta. Proprio per questo, cominciano a farsi strada le prime indiscrezioni in merito al MediaTek Dimensity 2000, che promette scintille.

Aggiornamento 13/10: dopo tante indiscrezioni, MediaTek conferma il prossimo arrivo del SoC Dimensity 2000. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo..

MediaTek Dimensity 2000: tutto quello che sappiano fino ad ora

Caratteristiche

Il prossimo MediaTek Dimensity 2000, mai come prima d'ora nonostante le buone prestazioni dei modelli venuti fuori dalla gamma Dimensity tra 2020 e 2021, dovrebbe superare ogni aspettativa. Prima di tutto, scopriamo ufficialmente da parte di MediaTek che sarà il suo primo SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm. Per quanto non venga specificato, la fabbricazione dovrebbe essere come al solito da parte di TSMC. MediaTek nel 2021 ha saltato la generazione a 5 nm, soffermandosi a 6 nm, ma pare proprio sia stato fatto per arrivare a questo Dimensity 2000.

Se guardiamo alle caratteristiche, pare che la sua architettura possa comporsi del nuovo super core Cortex-X2, successore del precedente X1 ma del 16% più potente. A lui si dovrebbero aggiungere i nuovi core Cortex v9, Cortex-A710 per le mansioni medie e A510 per quelle più modeste. Nella ripartizione inoltre, pare che la CPU octa-core dovrebbe così comporsi: 1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510.

Per quanto riguarda invece la GPU, ci sarebbe anche qui un grosso passo in avanti, visto che la scelta ricadrebbe sull'inedita Mali-G710 MC10, che sembra possa competere con la prossima Adreno 730 dello Snapdragon 898. Lato memorie dovremmo trovare supporto agli standard LPDDR5 e UFS 3.1, per un complessivo che si prospetta da record sui benchmark. Secondo quanto trapelato su Antutu, per la prima volta il punteggio dovrebbe superare il milione. Tutte queste previsioni fanno decisamente gongolare brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e Honor, che si dicono pronte ad adottare questa soluzione hardware.

Data di uscita e fascia di prezzo

I dubbi più impellenti per MediaTek Dimensity 2000 sembrano essere relativi alla data di uscita. Per mesi si è portata avanti l'idea di un approdo sul mercato per il Q1 2022, con una commercializzazione da metà annata. Invece, pare che possa arrivare anche prima del previsto. Da un nuovo leak infatti, apprendiamo che il prossimo top gamma MediaTek possa arrivare entro fine 2021. Potrebbe non essere un caso la sua presentazione poco distante da quella del nuovo SoC Snapdragon 898 di Qualcomm. In ogni caso, il produttore taiwanese non ha fretta, avendo dalla sua la leadership nel mercato.

Secondo il ileaker Digital Chat Station, il nuovo SoC MediaTek potrebbe essere utilizzato su smartphone cinesi nella fascia dei 5.000 yuan, cioè con un cambio di circa 650-700€.

