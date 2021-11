Maratona GizChina Live Black Friday: offerte, coupon e tanti ospiti tra cui OPPO, vivo, TCL ed alcuni amici youtuber

Anche se la settimana del Black Friday è stata di certo intensa e ricca di iniziative e di sconti al top, il bello arriva il 26 novembre, il vero e proprio giorno del venerdì nero. Per festeggiare al meglio uno dei giorni più attesi dell'anno dagli appassionati di tech (e non solo) non possiamo che cimentarci ancora una volta in una colossale maratona live dedicata al Black Friday 2021 e ovviamente non mancheranno ospiti, curiosità, offerte folli e coupon per tutti: non perderete l'appuntamento di GizChina.it!

Maratona Live Black Friday 2021: tutti i dettagli dell'evento targato Gizchina.it

Come evidenziato anche in apertura, la maratona live di GizChina.it per il Black Friday 2021 partirà il giorno 26 novembre, in pieno venerdì nero. L'appuntamento è fissato per le ore 11.30 sul nostro canale YouTube e su Twitch: vi aspettano tantissimi ospiti e – ovviamente – coupon e offerte per tutti! Per quanto riguarda il programma della maratona, la live sarà divisa in due parti: dalle ore 11.30 alle 18.30 saremo in compagnia dei nostri ospiti e avremo alcuni intervalli dedicati ai coupon degli store. Durante questa prima carrellata insieme, faremo quattro chiacchiere con OPPO, vivo, TCL Mobile; inoltre saranno presenti Nicolò Cumerlato e Stockdroid, due youtuber da novanta che di certo non hanno bisogno di presentazioni!

11.30 – Introduzione e Saluti

12:00 – OPPO

12:30 – GeekBuying

13:30 – GeekBuying

14:30 – vivo

15.00 – Banggood 1° Live Coupon

16:00 – TCL Mobile

16.30 – AliExpress

17:30 – Nicolò Cumerlato & Stockdroid

18.30 – Fine Prima Live

Durante la prima parte ci sarà spazio per coupon e offerte su Geekbuying e AliExpress, ma anche per un assaggio di Banggood. Di seguito trovate il link per seguire la prima parte della maratona.

La seconda parte della maratona live di GizChina per il Black Friday partirà alle ore 20.45: se siete cacciatori di sconti o semplicemente affamati delle migliori offerte, allora questo sarà il vostro momento. Le ultime tre ore de venerdì nero saranno quelle più piccanti, con coupon e offerta targate Banggood e tante sorprese da non perdere!

20.45 – Banggood 2° Live Coupon

21.30 – Amazon & richieste e rush finale

Insomma, avete capito bene dai toni: la parte finale del Black Friday sarà il momento delle migliori offerte dell'anno ed un'occasione imperdibile per il massimo risparmio! Qui sotto vi lasciamo il link per la seconda parte della live.

Infine, prima di lasciarvi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram di offerte, dove troverete tutti i coupon esclusivi che saranno svelati durante la maratona live.

E per concludere in bellezza, un ultimo consiglio: contattate AskMrDeals per ricevere supporto in tempo reale su quali prodotti scegliere, dubbi e perplessità sugli store e offerte ad hoc.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

