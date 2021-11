Arriva il Black Friday di JIMMY: aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon e sito ufficiale

Le offerte tech per il Black Friday 2021 continuano con nuove promo dedicate alle pulizie intelligenti, a questo giro con alcuni dei grandi nomi di JIMMY: vacuum cleaner senza fili a prezzo super sia su Amazon che nello store ufficiale del brand!

Black Friday 2021: tutte le offerte sugli aspirapolvere senza fili JIMMY

Dal 22 al 29 novembre sullo store ufficiale Amazon di JIMMY, tutta la gamma di vacuum cleaner del brand beneficerà di sconti e promozioni. Tra queste vi segnaliamo alcuni esempi super interessati, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se non visualizzate i box di seguito (e il resto di quelli presenti nell'articolo) provate a disattivare AdBlock.

In più da ottobre 2021, JIMMY è diventato fornitore diretto di Amazon e molti dei suoi prodotti ora sono disponibili come “venduti e spediti da Amazon”. Insomma si tratta di un passo avanti importante, con tutta una serie di vantaggi per gli utenti: date un'occhiata allo store ufficiale del brand direttamente tramite il box qui sotto!

Per quanto riguarda invece il sito ufficiale di JIMMY, dal 22 al 29 novembre sarà possibile usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti (fatta eccezione per gli accessori). Inoltre, da mercoledì 24 verrà lanciato sul sito un Mini-Gioco che permetterà di ricevere sconti o accumulare punti per vincere una HW8 Pro e altri premi.

Sarà possibile tornare a giocare tutti i giorni e ottenere possibilità supplementari condividendo la promozione sui social. I 5 utenti che avranno totalizzato più punti vinceranno i seguenti premi:

JIMMY HW8 Pro

JV53

JV35 (aspiratore portatile con sterilizzazione UV)

AP36 (purificatore d'aria)

T6 (spazzolino elettrico sonico)

Per il regolamento completo e per scoprire tutte le promo JIMMY per il Black Friday, di seguito trovate la pagina della promozione (che sarà attiva da mercoledì 24) direttamente sul sito ufficiale.

Articolo sponsorizzato.

