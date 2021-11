Instagram non vuole più che passiate ore a scrollare

Arriva direttamente da Adam Mosseri, cioè il capo di Instagram, l'annuncio dell'introduzione della nuova funzionalità chiamata Take a Break. Il suo obiettivo è quello di ricalcare il concetto di Benessere Digitale introdotto da Google all'interno di Android, cioè evitare che di un uso se ne faccia un abuso. Come da egli affermato, “fa quello che ci si aspetta“, dato il nome scelto, ovvero mettere un freno allo scrolling selvaggio sulla piattaforma di proprietà di Meta e rendere più coscienti gli utenti dell'utilizzo che ne fanno.

Instagram lancia la funzione “Take a Break” per farvi

Con il rilascio di Take a Break, all'interno di Instagram sarà aggiunta la possibilità di inserire un tempo massimo di utilizzo dell'app. Le opzioni fra cui sarà possibile scegliere sono 10, 20 e 30 minuti: una volta superati, l'app incentiverà l'utente a prendersi una pausa. L'opzione sarebbe comunque facoltativa, per quanto Instagram starebbe notificando la fascia più giovane per invitare ad attivarla.

Una funzione già integrata sulle versioni più recenti di Android, ma che sottolinea la volontà di Instagram di migliorarsi. Una notizia che arriva non a caso successivamente al caso della whistleblower Frances Haugen, l'ex Facebook che recentemente ha parlato alla Commissione Europea in merito all'inchiesta contro il social di Mark Zuckerberg. I cosiddetti Facebook Files hanno gettato una brutta ombra sulla creazione di Mark Zuckerberg, accusando anche Instagram di potenziali danni psicologici ai danni dei teenager, in particolar modo quelli di sesso femminile. E proprio gli adolescenti sarebbero i più colpiti dallo scrolling continuo dell'app, a causa della dipendenza che provocherebbe in loro. La nascita di Take a Break punterebbe a far calare questo fenomeno, spingendoli a guardare altri contenuti meno potenzialmente nocivi.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli