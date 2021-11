Huawei Watch D: lo smartphone che misura la pressione sanguigna è in arrivo

Per quanto riguarda il settore degli smartphone, il colosso cinese sembra intenzionato ad andare avanti realizzando dispositivi per altri brand. Ma se c'è un settore che pare proprio non perdere colpi è di certo quello degli indossabili: i modelli GT 2 e 2e si preparano a ricevere il supporto alle app di terze parti, il nuovo sportwatch GT Runner è stato appena lanciato e il tanto atteso Watch GT 3 ha regalato non poche soddisfazioni a tutti. Nonostante la valanga di novità gli occhi sono tutti puntati sul prossimo dispositivo in arrivo: Huawei Watch D dovrebbe essere il primo di una nuova serie e dovrebbe introdurre una funzionalità inedita per i terminali del brand.

Huawei Watch D sempre più vicino: manca poco al debutto

Come abbiamo visto anche dalle indiscrezioni dei mesi precedenti, Huawei sarebbe al lavoro sul suo primo smartphone dotato della funzione di monitoraggio della pressione sanguigna. Secondo varie voci, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato come Huawei Watch D e non mancherebbe molto al debutto. Il noto insider Teme ha finalmente alzato il sipario sul periodo d'uscita del dispositivo, rivelando che questo dovrebbe vedere la luce nel corso del mese di dicembre.

They are coming soon in December.

Huawei flip phone and Watch D blood pressure watch. pic.twitter.com/VJoQT4u8IY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 26, 2021

Ovviamente il lancio è atteso in patria mentre per un'eventuale presentazione in Europa sarà necessario pazientare fino al nuovo anno. Tornando al debutto dello smartwatch, Teme sostiene che il dispositivo non arriverà da solo: nello stesso mese avremo anche l'uscita del primo flip phone pieghevole di Huawei, smartphone protagonista di numerosi leak ma ancora inedito.

Per tutti i dettagli sul tanto chiacchierato Huawei Watch D, date un'occhiata al nostro approfondimento che raccoglie tutte le indiscrezioni dedicate all'indossabile.

