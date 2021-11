Novità in arrivo per Huawei: ora pensa ad uno smart tag

Il colosso tech asiatico è tornato a far parlare di sé con il nuovo Nova 9 e Watch GT 3, entrambi lanciati in Italia e in Europa di recente. Nel futuro del brand ci sono tante novità come un nuovo visore VR, il tanto chiacchierato Mate 50 ed ora anche un probabile smart tag, in arrivo con il nome di Huawei S-Tag.

Huawei S-Tag potrebbe essere il nome del primo smart tag del brand

A quanto pare la lista dei produttori tech cinesi interessati a lanciare il proprio smart tag è destinata ad allungarsi sempre di più: abbiamo visto brevetti e marchi relativi ad OPPO, Xiaomi e OnePlus, con vari dispositivi che potrebbero seguire la scia della soluzione di Cupertino e del Galaxy SmartTag di Samsung. A quanto pare il prossimo nome è quello di Huawei, almeno secondo il marchio registrato S-Tag.

Il nome è stato depositato il 28 ottobre 2021 presso l'EUIPO (l'ente europeo per le proprietà intellettuali) e sembra proprio fare riferimento ad uno smart tag a marchio Huawei. La “S” potrebbe stare proprio per “smart” mentre la classificazione del trademark rientra nella Classe 9/10/14: si tratta di una categoria ricca e ambigua (fa riferimento ad occhiali smart, smartwatch, anelli smart, software per indossabili e non solo) e manca la dicitura esplicita tag elettronico.

Comunque è possibile che Huawei S-Tag si collegato ad un altro prodotto in arrivo, ossia l'indossabile Watch D. Dovrebbe trattarsi del primo modello del brand in grado di migliorare la pressione sanguigna e forse durante l'evento dedicato ci sarà anche il debutto del tag. Ovviamente manca ancora una conferma e restiamo in attesa di novità: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu