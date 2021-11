Huawei MatePad Paper potrebbe essere il primo eReader del brand

Huawei, così come abbiamo imparato a conoscerla, ha un ecosistema ben definito ma molto vasto, dagli smartphone alle stampanti, al cui appello manca un prodotto come un eReader e-Ink. Pare però che questa “mancanza” possa essere colmata presto, grazie a quello che potrebbe arrivare sul mercato come Huawei MatePad Paper, di cui vi riportiamo le varie indiscrezioni su caratteristiche, prezzo e uscita.

Huawei MatePad Paper: cosa sappiamo sul primo eReader e-Ink

A riportare la notizia di questo possibile lettore per eBook è il leaker Chrysantemum Fans, che spiega che questo prodotto, con nome in codice “Paper”, è stato rimandato più volte per vari motivi. Il nome ovviamente deriva dal fatto che è dotato di un display e-Ink, vuole dare il senso di leggere qualcosa su carta, un po' come tutti gli eReader.

Quello che potrebbe essere la novità vera e propria è il sistema HarmonyOS integrato, magari con determinate personalizzate, che può aprire ad una sorta di store per acquistare i libri da leggere. Inoltre, sostiene l'insider, sarà possibile visualizzare addirittura disegni tecnici su questo dispositivo. Ci aspettiamo inoltre che si avvalga di Bluetooth, Wi-Fi e connettività fisica con un USB-C, proprio come quanto accaduto con Xiaomi.

Guardando alla data di uscita di questo presunto Huawei MatePad Paper, le indiscrezioni non si sbilanciano ma fanno sapere che non è vicinissimo. L'idea, quindi, è che potremmo vederlo nel Q1 2022, magari insieme a nuovi prodotti. Anche sul prezzo non ci sono indicazioni, ma c'è la possibilità che possa costare intorno ai 50-60€ al cambio.

