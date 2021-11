Huawei MateBook E 2021: ecco quando sarà presentato

Il convertibile Huawei MateBook E tornerà anche nel 2021 (almeno secondo le ultime indiscrezioni): il colosso cinese avrebbe in mente un nuovo 2 in 1 e il lancio non sarebbe poi così lontano. Dopo aver presentato tante novità in Europa Huawei dovrebbe far parlare di sé anche in patria, ovviamente con una novità che potrebbe rimanere esclusiva.

Aggiornamento 12/11: da un teaser apprendiamo che Huawei presenterà MateBook E davvero a breve Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei MateBook E 2021: tutto quello che sappiamo

Il primo convertibile 2 in 1 di Huawei venne presentato ufficialmente durante il MWC 2016 (qui trovate anche il nostro hands-on) per poi essere commercializzato l'anno successivo. Nel 2019 Huawei MateBook E tornò sugli scaffali in versione rinnovata, ma da allora non si è più parlato di un nuovo convertibile 2 in 1 del colosso cinese, anche a causa di un trend andato a calare.

In realtà però, pare proprio che l'azienda non abbia messo da parte l'idea di concentrarsi su questa tipologia di terminali, concretizzando il tutto con un modello rinnovato che potrebbe agevolare e non poco la mobilità.

Possibili caratteristiche tecniche

Non è dato di sapere se il 2 in 1 si chiamerà Huawei MateBook E 2021 oppure se troveremo una serie inedita. In ogni caso, per quanto riguarda le caratteristiche, pare che si tratterà di una soluzione simile molto simile ai Surface di Microsoft, con un rapporto superficie/schermo elevato ed un corpo sottile, del peso di circa 709 grammi. Dal teaser ufficiale (che trovate in copertina) inoltre, possiamo vedere come questa indiscrezione sia confermata, soprattutto grazie a cornici ridottissime. Chicca da non sottovalutare la compatibilità a mouse e stylus pen.

Oltre a questo, ciò che è emerso nelle scorse ore, sempre dall'insider citato sopra, è che il prossimo MateBook E dovrebbe avvalersi di Windows 11 preinstallato, il che si traduce in una maggiore interazione tra più dispositivi e tante altre feature interessanti. Un'idea di come potrebbe visualizzarsi sul display la potete osservare sopra.

Huawei MateBook E 2021 – Prezzo e data di uscita

Di recente abbiamo avuto in Europa e in Italia il debutto del nuovo indossabile Watch GT 3: il wearable arriverà anche in Cina, insieme alle cuffie FreeBuds Lipstick e l'inedito Watch GT Runner e sarà proprio questo evento il palcoscenico del convertibile, che è fissato per il prossimo 17 novembre 2021.

Infine, pare che avremo un prezzo più economico rispetto a quello di MateBook E 2019 (lanciato in patria a partire da 3.999 yuan, circa 540€ al cambio attuale).

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da