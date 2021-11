Huawei rinnova la sfida al Surface di Microsoft: in arrivo un nuovo 2 in 1

Il convertibile Huawei MateBook E tornerà anche nel 2021 (almeno secondo le ultime indiscrezioni): il colosso cinese avrebbe in mente un nuovo 2 in 1 e il lancio non sarebbe poi così lontano. Dopo aver presentato tante novità in Europa Huawei dovrebbe far parlare di sé anche in patria, ovviamente con una novità che potrebbe rimanere esclusiva.

Huawei MateBook E sta per tornare e sarà più economico

Il primo convertibile 2 in 1 di Huawei venne presentato ufficialmente durante il MWC 2016 (qui trovate anche il nostro hands-on) per poi essere commercializzato l'anno successivo. Nel 2019 Huawei MateBook E è tornato sugli scaffali in versione rinnovata, ma da allora non si è più parlato di un nuovo convertibile 2 in 1 del colosso cinese. Comunque pare proprio che l'azienda non abbia messo da parte l'idea di concentrarsi su questa tipologia di terminali: un noto leaker cinese afferma che arriverà un nuovo 2 in 1 e che il debutto è previsto proprio per il mese di novembre.

Di recente abbiamo avuto in Europa e in Italia il debutto del nuovo indossabile Watch GT 3: il wearable arriverà anche in Cina (insieme alle cuffie FreeBuds Lipstick) e sarà proprio questo evento il palcoscenico del convertibile. Per ora manca ancora una data e tutto è alla stregua di un'indiscrezione.

Non è dato di sapere se il 2 in 1 arriverà come Huawei MateBook E 2021 oppure se verrà inaugurata una nuova serie. Per quanto riguarda le caratteristiche, pare che si tratterà di una soluzione simile al Surface di Microsoft, con un rapporto superficie/schermo elevato ed un corpo sottile, del peso di circa 709 grammi. Infine pare che avremo un prezzo più economico rispetto a MateBook E 2019 (lanciato in patria a partire da 3.999 yuan, circa 540€ al cambio attuale).

Non ci sono indiscrezioni riguarda il processore che verrà implementato, né altri dettagli. Ovviamente diamo per scontata la presenza di Windows 10, ma per il resto dovremo pazientare fino all'arrivo di altri leak.

