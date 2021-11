Huawei ha lanciato un casco da bici smart… con HarmonyOS

In questi giorni il colosso cinese è stato particolarmente attivo ed ha lanciato in patria il suo nuovo 2 in 1 MateBook E 2021, il visore VR Glass 6DoF, uno smartwatch e perfino una versione speciale di Mate X2. Con tutte queste cose da fare e da presentate, Huawei ha trovato anche il tempo per Helmetphone BH51M, un pratico casco da bici smart dotato del sistema proprietario HarmonyOS!

Huawei presenta Helmetphone BH51M Neo, il casco da bici smart con luci, chiamate e HarmonyOS

Ovviamente questa non è di certo la prima volta che abbiamo a che fare con un casco smart (date un'occhiata qui), dato che si tratta di un accessorio utilissimo e già visto in varie declinazioni. Inoltre, nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un ennesimo passo avanti per l'ecosistema di Huawei, con il primo monopattino elettrico con HongmengOS (il nome cinese del suo sistema proprietario). A questo giro si tratta ancora una volta di un dispositivo con HarmonyOS: il casco da bici smart Helmetphone BH51M è un dispositivo completo ed intelligente, utile per bici, skateboard, pattini a rotelle e monopattini ed e-bike. Come il nome lascia intendere, il casco è in grado di effettuare chiamate Bluetooth: basta collegarlo allo smartphone tramite l'app per poter rispondere senza alcun problema.

Tramite il telefono è possibile controllare lo stato della batteria, impostare dei contatti d'emergenza, settare la luminosità delle luci LED presenti sul casco e così via. Inoltre il dispositivo integra uno speaker Bluetooth, utile sia per le chiamate ma anche per ascoltare musica in movimento. A proposito delle luci, queste sono presenti sia sulla parte frontale che sul retro, per la massima sicurezza.

Ciliegina sulla torta, le luci LED presentano anche un gravimetro integrato; si tratta di un particolare tipo di accelerometro realizzato per misurare l'accelerazione di gravità. In questo modo le luci si faranno più intense ad ogni rallentamento o frenata e sono anche in grado di fungere da frecce di direzione (rilevando la svolta a destra o sinistra).

Il casco da bici smart di Huawei è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 110€ al cambio, ossia 799 yuan.

