Honor annuncia il suo grande ritorno su Amazon

Mentre il Black Friday impazza, è tempo di annunci in casa Honor: la compagnia cinese ha annunciato il suo grande ritorno su Amazon, confermando così la sua indipendenza nel mercato italiano e la sua nuova identità. Insomma, il brand è pronto più che mai ad affrontare le sfide di questo settore, con l'obiettivo di conquistare e stupire sempre più utenti.

Honor ritorna su Amazon con uno store tutto nuovo (e le prime offerte)

Come anticipato poco sopra, la giornata del venerdì nero è di certo l'occasione perfetta per annunciare il ritorno di Honor su Amazon, ovviamente con una serie di sconti sulle ultime novità del brand. A cominciare dal nuovo smartphone flagship Honor 50, protagonista anche della nostra recensione, caratterizzato da un design unico e da una fotocamera al top. Il dispositivo offre, infatti, un sensore principale da 108 MP ed una selfie camera da 32 MP, per immagini e riprese di alta qualità. Inoltre, Honor 50 è dotato di diverse modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, il nuovo arrivato offre un display curvo da 6.57″, un chipset Snapdragon 778G e l'ultima Magic UI 4.2. Il dispositivo è in sconto su Amazon con un coupon di 30€ (da applicare direttamente nella pagina del prodotto), fino al 30 novembre.

L'altra grande novità del brand cinese è Honor MagicBook X15, portatile dotato di un processore Intel Core di decima generazione per prestazioni al top, in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56 Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, MagicBook X15 garantisce un'esperienza fluida e scattante. Il nuovo portatile viene proposto in offerta a 549€ su Amazon, fino al 29 novembre.

Infine vi segnaliamo anche l'uscita di Honor 50 Lite, il “piccolo” di casa: il dispositivo sarà in offerta lancio su Amazon, a partire dal prossimo 3 dicembre (al prezzo di 299.9€).

Gli sconti di Honor non finiscono qui: nello store HiHonor sono disponibili le iniziative dedicate al Black Friday, con offerte flash e coupon.

