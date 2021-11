Al via il Black Friday di Honor: tutte le offerte per l’evento dell’anno!

Finalmente il momento più atteso dell'anno è arrivato: il Singles Day è stato un gustoso antipasto, ma ora è arrivato il momento di fare sul serio ed è ora che si scende in campo per giocare duro. Honor ha dato il via alle offerte per il Black Friday 2021 con una serie di sconti, anche con coupon, per smartphone, notebook e smartwatch: il momento di risparmiare arriva adesso!

Tutte le offerte di Honor per il Black Friday 2021

Ovviamente il punto di partenza non può che essere il nuovissimo Honor 50 5G, il nuovo arrivato della compagnia cinese. Protagonista della nostra recensione, il terminale ci ha regalato non poche soddisfazioni grazie ad un equilibrio impeccabile tra stile e prestazioni. Dotato di un display OLED curvo da 6.57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) – con refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento al tocco a 300 Hz – ed equipaggiato con il processore Snapdragon 778G, Honor 50 offre un'esperienza top. Anche l'occhio vuole la sua parte ed il terminale arriva con un look unico, tutto eleganza e bellezza. Per il Black Friday, il nuovo gioiello di Honor è in offerta sia nella versione da 6/128 GB (con le cuffie Earbuds 2 in regalo) che in quella superiore da 8/256 GB.

N.B. – Di seguito trovate i link all'acquisto da HiHonor:

Per chi preferisse Amazon, il dispositivo è acquistabile anche sulla celebre piattaforma di e-commerce: per risparmiare non dovrete far altro che spuntare la voce “Applica coupon 30€” presente subito sotto il prezzo (all'interno della rispettiva pagina). Inoltre, prima del pagamento utilizzate il codice sconto “28FO36RL” per un ulteriore risparmio.

Le offerte di HiHonor continuano con uno dei notebook più appetibili sulla piazza: stiamo parlando di Honor MagicBook Pro, dispositivo votato alla portabilità e alla potenza!

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, MagicBook Pro in versione AMD è dotato di un processore Ryzen 5 4600H, supportato da 16 GB di RAM DDR4-2666 e 512 GB di storage SSD, con grafica AMD Radeon RX Vega 6. Il notebook presenta una scocca metallica ed un corpo ultra-leggero, con un ampio display da 16.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) dotato di cornici super ottimizzate.

Ovviamente non mancano anche alcune offerte dedicate agli smartwatch Honor: per il Black Friday il modello Magic Watch 2 viene proposto a soli 99.9€. L'indossabile scende di prezzo sia in versione da 46 mm che in quella da 42 mm, nelle colorazioni Black e Brown.

Parliamo di un dispositivo pensato per la salute ed il fitness (qui trovate la nostra recensione) ma che – nel perfetto stile del brand – non rinuncia all'eleganza.

Durante il corso della settimana dedicata al Black Friday non mancheranno nuovi prodotti targati Honor. Ovviamente è impossibile non citare l'ultimo arrivato Honor 50 Lite, che debutterà nei prossimi giorni a prezzo scontato. Inoltre arriveranno anche offerte e bundle, nel perfetto stile Honor: ci saranno smartband e cuffie TWS in regalo con una selezione di prodotti.

Infine vi segnaliamo che ogni 500€ di spesa sullo store HiHonor – per tutti i prodotti – permette di ottenere un ulteriore sconto di 20€ direttamente all'interno del carrello. Per la pagina principale dedicata alle offerte di Honor per il Black Friday 2021, date un'occhiata al link nel box qui sotto.

