La serie Honor 60 ha una data di presentazione

Come vi avevamo anticipato solo pochi giorni fa, ecco arrivare il misterioso annuncio in merito ad Honor 60, 60 Pro e 60 SE: la compagnia cinese non ha confermato il nome preciso dei modelli in arrivo ma ha finalmente svelato la data di presentazione.

Honor 60, 60 Pro e 60 SE: ufficiale la data di presentazione

Il lancio della gamma Honor 60 è fissato per il 1 dicembre 2021, per il momento sono il Cina. Il mercato internazionale – Italia compresa – sta ancora godendo del debutto di Honor 50 (qui trovate la nostra recensione), quindi bisognerà pazientare prima di vedere uno o più modelli alle nostre latitudini.

L'azienda ha svelato la data di presentazione della serie Honor 60 ma non ha confermato quanti terminali ne faranno parte: probabile che verrà seguita la scia della generazione precedente, quindi con il modello base accompagnato da Honor 60 Pro e 60 SE. Nel momento in cui scriviamo mancano ancora certezze sulle specifiche del trittico; tuttavia da un teaser precedente sappiamo che il design potrebbe essere simile a quello della gamma 50, con un modulo fotografico inserito in un doppio anello nell'angolo in alto a sinistra della back cover.

Per tutti i dettagli e le indiscrezioni trapelate finora sulla serie Honor 60, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato!

