Google Pixel 6a: appare nei render il modello low-cost

Google ha dimostrato un notevole cambio di passo con la serie Pixel 6, a cui si aggiungerà il nuovo Google Pixel 6a. Con i due modelli standard e Pro ha alzato l'asticella nella fascia alta, presentando smartphone in grado di competere con i flagship rivali. Ma Big G sarebbe intenzionata a rinnovare anche la fascia più economica, proponendo un successore all'apprezzato Pixel 5a. Vediamo quali dovrebbe essere le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Google Pixel 6a in arrivo: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come per la generazione precedente, anche Google Pixel 6a dovrebbe riprendere il linguaggio estetico introdotto con Pixel 6 e 6 Pro. Ciò significa l'adozione della barra orizzontale rialzata sul posteriore per contenere i sensori fotografici e il flash LED. Sul davanti rimarrebbe una soluzione punch-hole, ma questa volta con foro centrale anziché laterale.

A cambiare sarebbero le dimensioni, con una scocca più compatta da 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, un po' più piccola rispetto a Pixel 5a. Ci sarebbe un display da 6,2″ Full HD+, implementando un pannello OLED con sensore ID al di sotto ma di cui non conosciamo ancora il refresh rate.

Hardware e fotocamera

Resta il dubbio su quale configurazione hardware troveremo su Google Pixel 6a. Sul modello precedente c'era lo Snapdragon 765G, perciò è plausibile ipotizzare che possa essere utilizzato lo Snapdragon 778G di ultima generazione. Se così fosse, sarebbe un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 642L. Lato memorie sono previsti 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage non espandibile. Tuttavia, c'è anche l'ipotesi del chipset proprietario, vista l'adozione del Google Tensor sui due modelli di fascia superiore. Ma proprio il loro essere più premium potrebbe significare che Google utilizzi un SoC del genere soltanto su di essi, scegliendo una soluzione più standard sul più economico Pixel 6a.

Resta da scoprire se, come per la generazione precedente, Google Pixel 6a manterrà lo stesso comparto fotografico del modello base. dai render vediamo confermata la presenza di una dual camera e ciò si tradurrebbe in una 50+12 MP con OIS, sensore primario Samsung GN1 e grandangolare.

Prezzo e data d'uscita

Non sappiamo ancora quando verrà presentato Google Pixel 6a. Considerato che Pixel 5a è stato presentato soltanto 3 mesi fa, è possibile che sia necessario attendere ancora qualche mese prima del suo debutto.

