Geekbuying 11.11: una pioggia di Coupon e offerte per il Singles Day

Il Singles Day 2021 si avvicina e per l'evento in questione, qui trovate il nostro approfondimento, lo store di Geekbuying propone una pioggia offerte e Coupon imperdibili pensati proprio per l'11.11. Infatti, per quest'anno l'eCommerce ha deciso di premiare i propri utenti una serie di iniziative che permetteranno risparmi non indifferenti su frotte di prodotti da non perdere e per un periodo abbastanza ampio.

Geekbuying 11.11: tutte le iniziative e le offerte per il Singles Day 2021

Geekbuying Singles Day 2021 – Check-In Coupon

La prima iniziativa che Geekbuying propone per celebrare l'11 novembre 2021 è quella del Check-In, in cui in base a quanti accessi consecutivi si fanno nei giorni interessati, si ottengono determinati Coupon da utilizzare per un tempo limitato. Infatti, fino al 12 novembre 2021, per chi fa l'accesso per 3 giorni riceverà 3$ di sconto, mentre chi lo fa per 6 giorni di fila otterrà un Coupon di 6$ che diventeranno 20$ se si spende oltre 200$.

Per chi vuole di più ed è più costante, accedendo per 11 giorni consecutivi si ottengono 11$ di sconto, che si trasformano in 50$ se si spendono più di 500$. Ricordiamo che questi Coupon sono utilizzabili fino al prossimo 16 novembre 2021 e che sono esclusi dall'utilizzo i prodotti in offerta lampo e quelli già scontati per l'evento 11.11. Ulteriori dettagli nella pagina dedicata che trovate nel box qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Geekbuying Singles Day 2021 – Gift Rain

Se questi sconti non dovessero bastarvi e ne volete ancora di più, Geekbuying ha realizzato un'ulteriore iniziativa chiamata Gift Rain, una vera e propria pioggia di Coupon per gli utenti che parteciperanno all'evento fino al 14 novembre 2021. Tutto ciò che dovrete fare e giocare una volta al giorno tramite un account registrato. Ci sono due manche per giocare, una alle 9:00 ed una alle 13:00 e potrete ottenere i seguenti Coupon:

Validi per tutto il sito: 1.1$ su minimo 2$; 2$ su 3$; 3$ su almeno 4$; 4$ su 5$: 5$ su una spesa minima di 11$; 111$ su oltre 2.000$; 200$ su un minimo di 4.000$;

validi per lo smart home: 6$ su un minimo di 30$ e 50$ su una spesa di almeno 550$;

validi per l'outdoor: 6$ su 30$ e 50$ su una spesa di 800$;

valido per l'elettronica di consumo: 6$ su almeno 70$.

Oltre a questi, i più fortunati potranno tentare la sorte per vincere numerosi altri premi che trovate spiegati nella pagina principale di questa iniziativa che trovate qui sotto nel box dedicato. In più, ricordiamo che dall'11 al 14 novembre c'è la possibilità di avere una manche aggiuntiva per giocare alle ore 17:00. Va fatto presente infine che i Coupon sono utilizzabili fino al prossimo 22 novembre 2021.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Prodotti in offerta con codice sconto

Per chi proprio non ne ha abbastanza di questi sconti, Geekbuying propone alcuni prodotti in super offerta con codice sconto dedicato e tutti con spedizione da Europa e da Italia gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu