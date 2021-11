Geekbuying Black Friday 2021 è qui: tanti Coupon e offerte imperdibili per 24 ore

Il Black Friday è da qualche ora entrato nel vivo e tanti store si stanno adoperando a lanciare offerte sempre più ghiotte, come possiamo vedere nel nostro approfondimento. Tra questi non manca Geekbuying che ha lanciato la sua campagna Black Friday 2021 in cui ha incluso tanti Coupon generici esclusivi dell'evento e soprattutto tante offerte da non perdere in quanto avrete solo 24 ore!

Geekbuying Black Friday 2021: tutte le iniziative tra offerte e Coupon

Quali sono le promozioni che Geekbuying ha riservato per il Black Friday del suo store? Come spesso accade in questi eventi, fioccano letteralmente Coupon generici con varie soglie di spesa e offerte su prodotti che raggiungono prezzi davvero imbattibili solo in questo periodo. Di seguito vi riportiamo tutte le situazioni dedicate e solo per oggi, 26 novembre 2021.

Coupon Generici

Da tradizione si parte con i Coupon generici che Geekbuying riserva esclusivamente per l'evento in programma e anche stavolta non sono pochi e coprono tante soglie di spesa. Si parte con il primo, cioè GKB21BF02, che dona 5$ di sconto su un minimo di 50$. Andando oltre, abbiamo il codice GKB21BF03 per avere 10$ su 100$ spesi. Se però ne spendete almeno 250$, con GKB21BF04 avrete una riduzione di 20$ e infine, per chi non si vuole privare di grande shopping, su una spesa di almeno 550$ con il Coupon GKB21BF05 riceverete ben 50$ di sconto.

Offerte da non perdere

Le categorie su cui fare veri e propri affari su Geekbuying per il Black Friday 2021 sono davvero tante e infatti troviamo prodotti che spesso vengono acquistati in offerta ma a prezzi più alti. Un esempio il WalkingPad C2, oppure il controller GameSir X2 e tanto altro che trovate con spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare i box correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Ricordiamo che l'evento sarà valido per sole 24 ore, quindi bisogna affrettarsi a sfruttare le iniziative e le offerte proposte da Geekbuying. Per fare ciò, vi lasciamo la pagina principale della promo, così da non perdervi nulla. N.B. Se non doveste visualizzare i box correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

