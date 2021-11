Geekbuying 11.11: acquista Roborock S7 con Tronsmart Onyx Ace e risparmia sulla base di svuotamento!

Il giorno dei Single, qui il nostro approfondimento, si avvicina a grandi passi ed iniziano già a fioccare offerte imperdibili, come sullo store di Geekbuying. Come quella in merito alla combo Roborock S7 e Tronsmart Onyx Ace, che se acquistati insieme in offerta con il codice sconto dedicato, vi portano un ulteriore risparmio che potete utilizzare per comprare la base di svuotamento del robot aspirapolvere ad un prezzo molto interessante.

Geekbuying 11.11: Roborock S7 e Tronsmart Onyx Ace in offerta vi portano un Coupon da 50$

Prima di conoscere le modalità di acquisto, ricapitoliamo i punti salienti dei due prodotti della promozione. Roborock S7 è un robot aspirapolvere molto completo dotato di tante funzioni intelligenti di pulizia e mappatura della casa, oltre ad una potenza di aspirazione da 2.500 Pa, una potenza da 68W, un contenitore per la polvere da 470 ml ed un serbatoio da 300 ml per la funzione lavapavimenti. Se volete sapere come va, vi rimandiamo alla recensione.

Passando agli auricolari Tronsmart Onyx Ace, abbiamo una confomazione semi in-ear, ma al loro interno hanno anche un chipset Qualcomm che porta il supporto al codec aptX. Presenti inoltre controlli touch, un sistema di riduzione del rumore ambientale ed una certificazione per sudore e spruzzi IPX5. Per saperne di più, trovate la recensione completa.

Potete trovare quindi i due prodotti in offerta con codice sconto dedicato ad un prezzo imperdibile grazie al codice sconto dedicato al Singles Day 2021. Come detto, acquistandoli insieme (cioè inserendo entrambi i prodotti nel carrello), è possibile ottenere un ulteriore Coupon da 50$ che potete utilizzare, se volete, per completare il bundle del Roborock con la base di svuotamento automatico (in pre-ordine) ad un prezzo molto vantaggioso. Trovate i box dedicati qui sotto: N.B. Se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

