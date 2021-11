Black Friday in sella con le offerte sulle bici elettriche Fiido

La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita a basse emissioni di carbonio. Che si voglia percorrere le città, pedalare in montagna o affrontare lunghe distanze, Fiido ha la e-bike adatta a voi. Infatti, durante il Black Friday di Fiido è possibile risparmiare un ulteriore 10% di sconto su tante bici elettriche già in offerta.

Fiido Black Fridaye e Cyber Monday 2021: ecco le bici elettriche in offerta con ulteriore 10% di sconto

Ma quali sono le bici elettriche Fiido che aderiscono al Black Friday 2021 dello store? Nella selezione troviamo modelli di grande spessore che andando in offerta diventano davvero molto appetibili.

Si parte dalla Fiido D11, che abbiamo anche recensito, una bici pieghevole che si avvale di un motore con processo a 35 nm ed una potenza da 250W ma anche una batteria da 36V/11.6 Ah che la rendono una delle soluzioni più compatte ma più efficienti del settore.

Se invece cercate un modello ancora più accessibile ma con un grande rapporto qualità/prezzo, la Fiido D4S, anche questa la trovate in recensione, può essere la soluzione più convincente. Con la sua batteria 36V/10.4 Ah, permette di ottenere un totale di autonomia fino a 80 km.

Per chi cerca una bici elettrica dalla grande autonomia, si può guardare alla Fiido L3, che permette di guidare fino a 200 km con una sola carica della batteria da 48V/23.2 Ah. Inoltre, è dotata di doppi freni a disco meccanici per una maggiore stabilità in frenata.

Infine, per gli amanti della mountain bike, la scelta può ricadere sull'elettrica Fiido M1, anche questa recensita, che con le sue ampie ruote rinforzate 20 x 4.0″ vi permette di affrontare tutti i tipi di tracciati, soprattutto quelli non asfaltati per sessioni di escursioni di alto livello.

Tutte queste bici elettriche sono quindi non solo già in offerta, ma come già anticipato potete risparmiare un ulteriore 10% sul prezzo fino al 30 novembre 2021, quindi includendo anche il Cyber Monday. Trovate il link dell'evento nel box qui in basso, dove troverete tutte condizioni e le modalità.

