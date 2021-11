eufy Pet Dog Cam è la telecamera perfetta per gli amici a 4 zampe

Nelle case più moderne è diventato sempre più di uso comune avere un sistema disorveglianza al fine di restare sempre al sicuro. Ma come fare con gli animali domestici? eufy, brand specializzato in smart home, ha pensato anche a questo e la eufy Pet Dog Cam è la telecamera di sorveglianza interna perfetta per controllare l'attività dei nostri cani.

eufy Pet Dog Cam: tutto sulla telecamera di sorveglianza per cani

Se guardiamo a com'è strutturata, non è molto diversa da una videocamera di sorveglianza che utilizziamo per le nostre mura domestiche, ma sono le sue funzioni a renderla specifica per i nostri amici a 4 zampe, specialmente i cani. Infatti, oltre a riprese in tempo reale a 1080p, con visione nottura e grandangolo a 170°, è possibile addirittura lanciare il cibo (consigliate le crocchette) con rotazione a 270° e 3 distanze differenti così da farlo mangiare e divertire allo stesso tempo.

Guardando poi al monitoraggio vero e proprio, abbiamo un sistema intelligente di tracciamento che segue il tuo cane nell'area in cui di solito si muove. Inoltre, grazie al microfono a due vie, è possibile ricevere una notifica (questo grazie all'applicazione dedicata) ogni volta che abbaia e chiedergli di fermarsi prima che possa disturbare il vicinato. Infine, grazie allo storage interno da 16 GB è possibile creare un diario di bordo del proprio animale domestico, così da poter avere un quadro completo delle sue attività.

La eufy Pet Dog Cam è per ora disponibile sullo store del brand negli Stati Uniti ad un costo di 249.99$ e non ci è stata ancora data una disponibilità per l'Europa. Se invece volete restare nell'universo Anker, sono ora disponibili gli occhiali smart Soundcore Frames sempre dallo store ufficiale, con tutti i dettagli disponibili in questo articolo.

Articolo sponsorizzato.

