Pedalate non-stop con le bici Engwe in offerta su Wiibuying

Superato il Singles Day, le occasioni non si fermano e per questo, Wiibuying porta in super offerta le bici elettriche a marchio ENGWE. Infatti, i modelli EP-2 Pro ed Engine Pro sono ottenibili ad un prezzo molto competitivo grazie ad un codice sconto dedicato e soprattutto la spedizione dall'Europa.

ENGWE EP-2 Pro ed Engine Pro: ecco le differenze tra le due bici elettriche e quale comprare in offerta su Wiibuying

La ENGWE EP-2 Pro si presenta come una eBike già molto completa, grazie ad un motore integrato da 750W, un ammortizzatore meccanico anteriore, freni a disco meccanico, cruise controle e pneumatici da Fat Bike 20″ x 4.0″. Non manca poi una batteria da 48V 12.8 Ah che permette un'autonomia massima di 120 km in modalità assistita. Presente anche il cambio Shimano a 7 velocità.

Se però volete qualcosa di più, senza dubbio la ENGWE Engine Pro che condivide il motore da 750W ma che permette di caricare la batteria mentre si usa la Fat Bike. Presenti inoltre doppi ammortizzatori anti-shock idraulici, come sono idraulici anche i freni a disco. Il carico massimo di portata è di circa 100 kg e come la EP-2 Pro si avvale di ruote 20″ x 4.0″. Il cambio Shimano è a 8 velocità.

