Dreame V12 Pro: l’aspirapolvere potente ed efficiente è in sconto per il Singles Day

Quando si parla di potenza ed efficienza, Dreame è di certo un brand che sa il fatto suo ed anche a questo giro non fa una piega. Dreame V12 Pro è l'aspirapolvere senza fili per chi ama pulire a fondo e in modo intelligente, con un prodotto potente con un motore in grado di raggiungere i 160.000 giri al minuto. E quale modo migliore di festeggiare il lancio di una simile bestia… se non con un codice sconto dedicato?

Dreame V12 Pro: risparmia in occasione del Singles Day!

Il nuovo Dreame V12 Pro è una soluzione elegante ma dal design sobrio ed essenziale; come anticipato poco sopra, il brand cinese ha rinnovato il motore SPACE 6.0, ora in grado di raggiungere una velocità di ben 160.000 giri al minuto (un bel passo in avanti rispetto al modello standard). Grazie alla potenza del motore principale e del motore indipendente per la spazzola a rullo, l'aspirapolvere wireless è in grado di raccogliere la polvere a fondo (anche quella depositata nei tappeti e nelle fessure).

Il dispositivo è accompagnato da vari accessori irrinunciabili (la spazzola per gli acari, la bocchetta per fessure e così via), perfetti per una pulizia completa di ogni angolo della casa. Completano il quadro una batteria a 7 celle da 2.700 mAh (per un'autonomia fino ad 85 minuti), un'asta leggera in fibra di carbonio, un sistema di filtrazione efficiente ed uno schermo LCD per visualizzare modalità e stato della carica.

L'aspirapolvere senza fili Dreame V12 Pro scende di prezzo con codice sconto per festeggiare il Singles Day: di seguito trovate il link all'acquisto da AliExpress, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Siete in cerca di altre offerte targate Dreame? Allora date un'occhiata alle promo del brand dedicate all'11.11!

