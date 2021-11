Dreame P10 in sconto di 80€ è il colpo di coda del Black Friday

Il Black Friday 2021 è stato sicuramente uno scenario di risparmio importante e con tante occasioni da cogliere. Ma non è detto che gli sconti finiscano qui. Infatti, Dreame P10 è l'aspirapolvere ciclonico che può fare al caso vostro in offerta sullo store di Amazon ad un prezzo molto accattivante.

Dreame P10: ecco come ottenere lo sconto di 80€ per l'aspirapolvere in offerta

Per chi non lo conoscesse già, Dreame P10 è un aspirapolvere ciclonico tra i più capaci sul mercato. Con la sua struttura affusolata, arriva praticamente ovunque e per più tipi di pulizia, grazie agli accessori dedicati ed il suo peso decisamente leggero.

Quanto alle sue capacità invece, abbiamo una potenza di aspirazione da 20 kPa, ma anche un motore brushless da 350W ed una batteria da 2.000 mAh che permette fino a 50 minuti di autonomia. Le modalità di azione sono 3 e si dividono in: Risparmio Energetico, Standard e Prestazioni. Grazie al display LED è poi possibile gestire il tutto senza problemi. Il contenitore per la polvere è abbastanza capiente e può contenere fino a 500 ml di sporco.

Come è possibile risparmiare quindi su questo aspirapolvere? Dreame P10 è ora in offerta sullo store di Amazon e per ottenerlo al prezzo indicato sotto, bisogna spuntare il Coupon che trovate nella pagina del prodotto. Ricordiamo che la promozione è valida fino al 28 novembre 2021. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

