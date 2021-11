Dreame D9: prendi in contropiede il Black Friday con la nuova offerta!

Prima che si arrivi al Black Friday 2021, non è escluso che possiate trovare alcune offerte molto interessanti su prodotti molto richiesti, come vi spieghiamo in questo articolo. Uno di questi prodotti può essere proprio Dreame D9, che è ora in sconto del 22% in un'offerta lampo da non perdere sullo store di Amazon.

Perché Dreame D9 è il robot in offerta da non perdere prima del Black Friday

Cosa troviamo tra le migliori caratteristiche del Dreame D9? Si tratta di un robot aspirapolvere molto intelligente, che si avvale di una potenza di aspirazione da 3.000 Pa, con funzione lavapavimenti ma anche un'autonomia molto soddisfacente da circa 150 minuti grazie alla batteria da 5.200 mAh. I contenitori utilizzati per acqua e polvere sono rispettivamente da 570 ml e 270 ml.

Oltre a ciò, come detto sopra, abbiamo tante funzioni smart utilizzabili tramite Wi-Fi e l'applicazione dedicata. Infatti, possiamo ottenere una mappatura completa della casa, addirittura multi-piano, grazie al sensore di navigazione LiDAR con tecnologia SLAM. Inoltre, è possibile gestire il robot tramite l'assistente vocale Alexa, così da non faticare in nessun modo per il suo utilizzo.

Trovate il robot aspirapolvere smart Dreame D9 in un'imperdibile offerta lampo su Amazon, che solo fino a domani, 19 novembre 2021, è possibile acquistare in sconto del 22%. Ovviamente, tutto questo è arricchito dalla solita garanzia Amazon e la spedizione diretta dai magazzini dell'e-commerce.

