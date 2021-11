Ora che il nuovo modello della gamma MIX è finalmente ufficiale finalmente possiamo stappare una bottiglia: non solo abbiamo avuto il tanto atteso quarto capitolo della serie ma anche il primo smartphone Xiaomi con fotocamera nel display. Innovativo ma di certo più umano del bestiale Mi MIX Alpha. Purtroppo la compagnia ha annunciato che – almeno per il momento – il dispositivo resterà un'esclusiva cinese, ma non disperate. Volete sapere dove comprare Xiaomi MIX 4? Allora continuate a leggere!

Xiaomi MIX 4 è qui: dove comprare il nuovo super top

Il nuovo Xiaomi MIX 4 è – ovviamente – l'apoteosi dello stile, della potenza e della tecnologia di Xiaomi, in versione commerciale e a misura di utente. Oltre alla fotocamera sotto la display il top di gamma adotta un pannello curvo AMOLED da 6.67″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass Victus, refresh rate a 120 Hz, HDR+ e colori a 10 bit. La scocca è realizzata in ceramica (nel perfetto stile della gamma) mentre all'interno del corpo trova spazio il SoC di punta Snapdragon 888+. Non manca una batteria capiente (4.500 mAh) con ricarica da 120W e wireless da 50W. Il comparto fotografico offre un sensore da 108 MP, un teleobiettivo periscopiale con zoom ottico 5x ed un grandangolo da 13 MP (FOV 120°).

Si tratta insomma del top del top, un dispositivo che farà di certo gola a molti appassionati. Ma dove comprare il nuovo Xiaomi MIX 4, visto che per ora non è previsto il lancio fuori dalla patria? Come spesso accade per i dispositivi nuovi di zecca lanciati in Cina, ecco che i nuovi modelli arrivano sullo store TradingShenzhen: di seguito tutti i dettagli.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti tutte le colorazioni (Black, White e Silver). Il software è la MIUI 12.5, ovviamente in versione China (quindi in lingua cinese o inglese), ma c'è ora la possibilità di aggiungere il software Xiaomi.eu. Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

