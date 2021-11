Come recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp con Android

Da qualche anno WhatsApp ha abilitato la funzione per cancellare i messaggi dopo l'invio ma, a differenza di Telegram, non è possibile nascondere totalmente questa azione al mittente, in quanto nella chat apparirà la scritta “Questo messaggio è stato eliminato”.

Per questo motivo sono nati diversi metodi più o meno complessi per accedere agli archivi delle chat nella memoria interna del vostro dispositivo e leggere il contenuto dei messaggi eliminati, ma nella guida di oggi vi mostrerò un trucchetto per recuperarli in maniera facile e veloce con tutti gli smartphone Android.

Come leggere i messaggi eliminati su WhatsApp

Il trucco facile e veloce per leggere i messaggi eliminati su WhatsApp

Come già detto in apertura, una volta eliminato il messaggio nella chat di WhatsApp, il nostro mittente leggerà “Questo messaggio è stato eliminato” e so bene che nella maggior parte di noi nascerà una forte curiosità nello scoprire il contenuto “segreto”.

Di base l'applicazione non consente di recuperarlo con pochi e semplici click, ma saranno necessarie diverse operazioni complesse nel file manager del vostro smartphone. Per questo motivo sono nati alcuni servizi gratuiti che consentono di recuperare i messaggi eliminati come WhatsRemoved+ e NotificationHistory.

Oggi ci concentreremo sulla prima applicazione, vediamo insieme i passaggi da effettuare.

1. Scaricate WhatsRemoved+ ed effettuate il setup

Cercate l'applicazione WhatsRemoved+ sul Google Play Store o cliccate qui per trovarla direttamente e poi procedete con l'installazione.

Una volta installata sarà importante concedergli i permessi per accedere alle notifiche e selezionare WhatsApp come unica app da seguire. Mi raccomando, qualora silenziate le notifiche da WhatsApp potrebbero esserci problemi nel rilevamento dei messaggi cancellati, per cui è bene tenerle sempre attive.

1 di 3

Successivamente selezioniamo la voce che ci consente di rilevare e salvare i file cancellati, quindi “Sì, salva i file” e poi “Consenti”.

2. Utilizzate WhatsRemoved e visualizzate i messaggi cancellati

Da questo momento in poi ogni qualvolta che vi invieranno un messaggio su WhatsApp e lo cancelleranno vi sarà possibile vederlo. L'applicazione, infatti, è ben strutturata ed è in grado di suddividere i messaggi anche in base al mittente.

1 di 2

Questo è uno dei metodi più facili e veloci per recuperare i messaggi cancellati da WhatsApp. Vi ricordo però che ci sono dei casi in cui l'app potrebbe non rilevarli, ovvero:

Se silenziate le notifiche;

Se avete il risparmio energetico;

Se non avete connessione ad internet.

Quanti di voi conoscevano già questo trucchetto? Voi che metodo utilizzate? Vi aspetto nei commenti!

