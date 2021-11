Questo nuovo gadget Xiaomi Nextool ha tutto l’occorrente e costa pochissimo

Quando si parla di gadget multiuso, coltellini e strumenti per la sopravvivenza c'è un solo nome: Nextool, uno dei brand attivi su Xiaomi YouPin (che abbiamo imparato ad apprezzare proprio per i suoi prodotti economici e funzionali). La casa cinese ha lanciato un nuovo strumento multifunzione, utile per ogni evenienza!

Xiaomi YouPin presenta il nuovo coltellino multiuso Nextool, ancora una volta un gadget utile ed economico

Ancora una volta Nextool propone un coltellino multiuso, ma si tratta di un gadget più completo e ricco di quanto sembri: lanciato su Xiaomi YouPin, misura 75 x 20 x 19 mm ed è realizzato in acciaio inossidabile e plastica resistente ABS. Gli strumenti integrati sono più di 10 e comprendono una varietà da non sottovalutare. Abbiamo il classico coltellino, perfetto per tagliare anche i materiali più duri, un gancio per funi, un giravite a croce ed uno piatto, l'apriscatole, un paio di forbici ed una lima. Inoltre abbiamo anche un paio di chicche particolarmente gradite: il gadget, infatti, può fungere anche da supporto per smartphone (orizzontale o verticale) e comprende anche un pratico spillino per il vano SIM dello smartphone.









Il nuovo gadget multiuso Nextool da Xiaomi YouPin debutta su AliExpress in offerta lampo, ad un prezzo super economico.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)?

