Selfie sempre stabili con il gimbal SMOOTH X: imperdibile a 29€ su Amazon!

Sappiamo bene che oggi scattare foto con lo smartphone è qualcosa che interessa la quasi totalità degli utenti. Più sono stabili, più sono apprezzate e questo si riflette anche con i video, quindi un selfie stick gimbal come lo Zhiyun SMOOTH-X è l'ideale per questo tipo di esigenza, soprattutto se in offerta ad un prezzo super tramite Amazon (ovviamente con spedizione Prime!).

Zhiyun SMOOTH-X: il selfie stick gimbal è in offerta su Amazon a prezzo top

Compatto e dall'aspetto elegante, lo Zhiyun SMOOTH-X si fa trasportare molto facilmente in uno zaino o anche in tasca, essendo anche molto leggero. Tra l'altro, essendo la sua asta telescopica, possiamo estendere il raggio d'azione fino a 260 mm. Il tutto viene gestito dal comodo pannello di controllo sul manico, così da catturare, filmare e controllare lo zoom.

Il tasto M multi-funzione permette inoltre di passare senza problemi dalla modalità Orizzontale a quella Verticale con un semplice click. Si controlla facilmente tramite smartphone grazie al Bluetooth, con possibilità di riprese lunghe grazie alla possibilità di ricaricarlo tramite USB Type-C. Il tutto può essere gestito dall'applicazione ZY Cami.

