WalkingPad R2: il tapis roulant Xiaomi è irrinunciabile a -100€ di sconto

Xiaomi WalkingPad R2 è l'ultima versione del tapis roulant smart di YouPin

Codice sconto Xiaomi WalkingPad R2: il tapis roulant smart è in offerta su Geekbuying

Rispetto alla prima generazione è impossibile non notare il cambio di stile: Xiaomi WalkingPad R2 adotta un design leggermente differente, anche se alcuni elementi permangono. Proprio come nel capitolo precedente si punta forte sulla praticità, con un corpo salvaspazio pieghevole ma senza rinunciare alla resistenza. Il tapis roulant smart, una volta chiuso, non causa alcun ingombro e può essere “mimetizzato” con l'ambiente di casa senza troppi grattacapi. Ancora una volta abbiamo un pratico corrimano removibile, ma a questo giro la casa cinese ha inserito un vano per reggere lo smartphone o un tablet.

Immancabile poi il telecomando per i controlli, anche se è possibile sfruttare anche l'app companion (qui sono presenti anche vari esempi di allenamento e consigli, oltre che le impostazioni del tapis roulant). WalkingPad R2 presenta un pannello LED lungo il bordo (per visualizzare il tempo trascorso ed altri dati, senza dover controllare necessariamente tramite smartphone).







Altre novità riguardano la pedana fonoassorbente (per fare una corsa leggera senza troppo rumore), la velocità massima di 12 km/h ed una struttura resistente in lega di alluminio (pensata per un peso fino a 110 kg).

Il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad R2 – successore di un prodotto intramontabile ed apprezzato da tutti

