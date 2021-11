Xiaomi WalkingPad C2 è al suo nuovo minimo con spedizione da Italia!

Anche con il caldo e nel bel mezzo del mese di agosto, è tempo di nuovi sconti. Se state pensando di rimettervi in forma è arrivato il momento giusto grazie al tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C2, soluzione compatta, colorata e in sconto con un codice dedicato!

Codice sconto Xiaomi WalkingPad C2: il tapis roulant smart scende ancora di prezzo!

Rispetto alla prima generazione, il nuovo Xiaomi WalkingPad C2 si presenta con un look in parte invariato: abbiamo ancora una volta uno stile pieghevole e dimensioni compatte, ma a questo giro lo spessore si assottiglia leggermente. Inoltre il tapis roulant di Xiaomi ora è disponibile in ben sei colorazioni (Black, Blue, Grey, Red, White, Yellow), in modo da adattarsi perfettamente ai gusti di tutti gli utenti.

Le dimensioni del dispositivo permettono di posizionarlo praticamente in qualsiasi spazio: basterà ripiegare il tapis roulant e spostarlo sotto il divano o il letto, senza alcuno sforzo (anche grazie al corpo in alluminio, dettaglio che riduce notevolmente il peso). A muovere il tutto troviamo un motore brushless silenzioso, con un grado di rumore fino a 65 dB.

Ovviamente, trattandosi di un dispositivo smart sarà possibile sfruttare i controlli da smartphone (oppure tramite il pratico telecomando in confezione). Il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad C2 è disponibile su Geekbuying ad un prezzo super con codice sconto dedicato (e spedizione dai magazzini italiani dello store). In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

