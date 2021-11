La telecamera da esterno Xiaomi debutta su Amazon, in sconto per il Black Friday

La telecamera di sicurezza da esterno Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera arriva anche su Amazon, in occasione del Black Friday: un'acquisto irrinunciabile per gli appassionati della compagnia di Lei Jun, a prezzo scontato e con tanto di spedizione Prime.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p in offerta lampo su Amazon: massima sicurezza per la casa!

Piccola, discreta e dal look minimale, la telecamera di sicurezza da esterno di Xiaomi si presenta come una soluzione perfetta per tenere sotto controllo la vostra abitazione (o l'ufficio). Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera è dotata di un sensore con risoluzione Full HD (1080p), con un angolo di visione di 130°, visione notturna e rilevamento intelligente fino a 7 metri di distanza. Ovviamente, trattandosi di un dispositivo da esterno, il corpo è certificato IP65 contro acqua e polvere.

In termini di autonomia si parla di circa 90 giorni di utilizzo grazie alla batteria integrata da 5.700 mAh. Per quanto riguarda il resto delle funzionalità, oltre alla già citata visione notturna, troviamo anche la tecnologia WDR per migliorare la qualità dell'illuminazione. Inoltre si tratta di una soluzione smart, quindi gestibile direttamente tramite il proprio smartphone.

La telecamera di sicurezza Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera debutta su Amazon in offerta lampo, con uno sconto del 25% e spedizione Prime. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

